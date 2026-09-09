Gardaland lancia Summerween: Halloween anticipa e si trasforma in una stagione estiva

Halloween non è più solo una festa di fine ottobre: negli Stati Uniti una nuova tendenza sta portando zucche e fantasmi già nei mesi estivi, trasformando l'autunno in una vera e propria stagione della paura chiamata Summerween. Ora il fenomeno conquista anche l'Italia grazie a Gardaland, che intercetta il trend e anticipa l'inizio di Magic Halloween dal 12 settembre, proponendo scenografie e festeggiamenti per ben 51 giorni consecutivi, fino al 1° novembre. Si tratta di un'estensione rispetto ai 31 giorni della precedente edizione, segno di un cambio di passo verso un Halloween vissuto come esperienza prolungata e condivisa, capace di coinvolgere ospiti di ogni età.



Uno degli highlights della stagione è Preda, un nuovo labirinto immersivo di rara intensità. L'avventura si svolge in uno scenario post-apocalittico dal sapore fantascientifico, in cui i visitatori si ritrovano a dover sfuggire a creature aliene affamate. La vera sfida sarà mantenere il sangue freddo e muoversi nel silenzio più assoluto: solo così sarà possibile evitare le insidie e superare indenni il percorso.



La stagione autunnale di Gardaland sarà inoltre arricchita dal ritorno dell'Oktoberfest dal 12 al 27 settembre, evento che porterà i gusti e le birre della tradizione bavarese a fondersi con le atmosfere misteriose di Halloween, generando un intreccio unico tra folklore tedesco e suggestioni dark.



Con Summerween, la magia e il brivido di Halloween si allungano, ridefinendo il calendario del divertimento e portando a Gardaland un'esperienza unica per tutta la stagione.