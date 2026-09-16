Ultimo annuncia il nuovo singolo TUTTO, il film evento e un tour da record negli stadi

L'artista romano Ultimo è pronto a scrivere una nuova pagina della musica italiana con l'uscita di TUTTO, il suo nuovo singolo che sarà disponibile dal 18 settembre in radio e digitale, pubblicato sotto la sua etichetta indipendente Ultimo Records. Il brano, firmato da Niccolò Moriconi insieme al produttore Davide Simonetta, nasce all'alba dopo il concerto dei record del 4 luglio 2026, evento che ha visto 250.000 persone riunite a Tor Vergata per celebrare quello che sarà ricordato come il Raduno degli Ultimi.



La canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, ha dichiarato Ultimo sui social, condividendo i sentimenti nati dopo una notte indimenticabile. Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento, l'ho finita di scrivere all'alba tornato dal grande concerto di quest'estate. Quando arrivi ad avere "tutto", ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza. Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto: 'stai a piange te che hai tutto!?'. E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. 'Che poi che cosa è TUTTO!?', gli ho risposto. Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse TUTTO è un marciapiede lercio e 4 birre con chi ami. Forse TUTTO per me era stare con Paoletto a cantare Perfect Day ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta. In ogni caso sono orgoglioso delle mie canzoni e questo vale tutto il marasma che ho provato a descrivere in questo post.



TUTTO dà anche il titolo a un film evento diretto da Giorgio Testi, che approderà nei cinema italiani dal 22 al 30 settembre 2026. Il film, prodotto da Ultimo Records insieme a Vivo Concerti e Maestro, racconta la notte storica del live a Tor Vergata, offrendo ai fan l'opportunità di rivivere ogni momento di quel concerto leggendario che ha segnato la consacrazione definitiva di Ultimo nel panorama musicale contemporaneo.



Le prevendite per il film hanno già superato le 70mila presenze in tutta Italia. L'uscita del docu-concerto coincide con una data simbolica per l'artista romano, il 22 settembre, giorno che già nel 2020 diede il titolo a uno dei suoi brani più amati.



A pochi giorni dal debutto del nuovo singolo, Ultimo torna anche ad esibirsi live a Londra, città a cui lo lega un rapporto speciale. Dopo la performance acustica dello scorso anno al The Blues Kitchen Brixton, il 17 settembre sarà protagonista di un esclusivo concerto al Dingwalls, una serata intima attorno a un pianoforte per i fan che sono riusciti ad assicurarsi i biglietti andati sold out in pochi secondi.



Il curriculum di Ultimo fa impressione: classe 1996 e 30 anni appena compiuti, può vantare 59 stadi in carriera di cui 17 previsti il prossimo anno, oltre 2 milioni di biglietti venduti, 7 album di inediti e 2 live album, 88 dischi di platino, 21 dischi d'oro e più di 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.



Non mancano i progetti futuri: nell'estate 2027 Ultimo sarà protagonista del nuovo tour ULTIMO STADI 2027 - LA FAVOLA CONTINUA..., che toccherà i principali stadi italiani da nord a sud, con date anche in Sardegna e Calabria per la prima volta. Il tour partirà il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro e proseguirà con tappe doppie e triple nelle grandi città, tra cui Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino, con gran finale a Olbia il 24 luglio. Solo nelle prime mezz'ora di prevendita sono stati venduti 300mila biglietti, confermando la forza del fenomeno Ultimo.



Il 2026 e il 2027 si preannunciano quindi anni cruciali per il cantautore romano, tra nuove canzoni, cinema e live sempre più seguiti da un pubblico affezionato e in costante crescita.