Umberto Tozzi saluta i palchi con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Dopo oltre cinquant’anni di carriera e più di ottanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Umberto Tozzi annuncia il suo addio definitivo alla scena live. Il cantautore torinese, autore di successi intramontabili che hanno attraversato generazioni e confini, darà vita al suo ultimo tour, “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”, che debutterà il 5 marzo 2026 a Eboli e si concluderà a Londra con una data ancora da definire.

Saranno dodici concerti complessivi: sette in Italia e cinque in Europa, a suggellare una carriera che ha segnato profondamente la musica italiana. Un percorso simbolico, rappresentato dalle sette lettere del nome e dalle cinque del cognome dell’artista.

In Italia, Tozzi salirà sui palchi di Eboli (5 marzo), Bari (7 marzo), Roma (11 marzo), Firenze (14 marzo), Milano (18 marzo), Torino (19 marzo) e Padova (21 marzo). I concerti europei andranno in scena a Zurigo (12 aprile), Graz (26 aprile), Bruxelles (1° maggio), Parigi (6 maggio) e infine nella capitale britannica.

A rendere queste serate ancor più magiche, sul palco italiano l’artista sarà accompagnato da due ospiti speciali e amici di lunga data: Marco Masini e Raf.

In un emozionato racconto, Tozzi ha dichiarato: «Ogni palco di questo tour è stato per me fonte di grande gioia, momenti unici vissuti in scenari straordinari della nostra splendida Italia e del mondo. Ora concentro tutta la mia energia in queste ultime date dal vivo, insieme al pubblico che non ha mai smesso di sostenermi. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai: ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare in futuro. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili e sono molto felice di condividere il palco dei miei ultimi live in Italia con due grandi professionisti e cari amici come Marco e Raf».

Questo tour suggella un lungo viaggio artistico che, negli ultimi due anni, ha portato Tozzi davanti a platee internazionali: dalle Terme di Caracalla a Roma a Piazza San Marco a Venezia, fino alle arene d’Europa.

Nel frattempo, l’artista ha pubblicato “L’Ultima Notte Rosa Live”, un doppio album disponibile in digitale e in diversi formati fisici. Il lavoro raccoglie 21 performance dal vivo e 5 brani inediti, tra cui “Vento d’aprile”, dedicato a Elisa, una bambina scomparsa a causa di una rara forma di leucemia, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Nel progetto discografico compaiono collaborazioni d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e The Kolors, testimoniando ancora una volta la capacità di Tozzi di unire generazioni e stili musicali diversi sotto il segno della grande canzone italiana.

Il successo e l’impatto globale dell’artista sono stati recentemente celebrati anche attraverso un cortometraggio ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale in occasione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, basato sulla sua hit “Ti Amo”, riconosciuta dal CIO come un brano dal fascino intramontabile.

A dicembre 2025 è stato inoltre annunciato “Gloria – Il Musical”, il primo spettacolo teatrale dedicato al suo repertorio, che sarà prodotto e diretto da Andrea Maia e Toni Fornari con la direzione musicale dello stesso Tozzi.

Nel corso di una carriera costellata di riconoscimenti, il cantante ha collezionato successi come “Ti Amo”, “Gloria”, “Gente di Mare”, “Si può dare di più” e molte altre canzoni diventate parte della memoria collettiva italiana e internazionale. Le sue composizioni hanno trovato spazio anche nel cinema e nelle serie TV di tutto il mondo, firmate da registi come Martin Scorsese, Adrian Lyne, Quentin Tarantino, Alfonso Cuarón e Matteo Rovere.

Con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show” Umberto Tozzi chiude il cerchio di una carriera leggendaria, salutando il pubblico con la stessa passione e l’energia che lo hanno reso una delle voci più amate della musica italiana nel mondo.