Olivia Rodrigo torna con il singolo "drop dead" e annuncia il nuovo album

Olivia Rodrigo, la cantautrice multi-platino e vincitrice di tre Grammy Awards, è tornata con il nuovo attesissimo singolo "drop dead". Il brano anticipa il suo terzo album in studio intitolato "you seem pretty sad for a girl so in love", che verrà pubblicato il 12 giugno in tutto il mondo.



Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale di grande impatto visivo, girato nell'iconico Palazzo di Versailles e diretto dalla regista Petra Collins. Nel video, Olivia Rodrigo attraversa con energia ed emozione le sontuose sale della Reggia, restituendo visivamente la frenesia ed esuberanza di una nuova storia d'amore.



"Adoro questa canzone! È il primo capitolo della storia di you seem pretty sad for a girl so in love e mi fa venire voglia di saltellare, abbassare i finestrini e baciarci! Ho avuto la fortuna di girare il video musicale alla Reggia di Versailles qualche mese fa con la fantastica Petra Collins e sono davvero entusiasta del risultato. Spero che piaccia a voi quanto piace a me", ha dichiarato Olivia Rodrigo.



L'album è stato prodotto da Daniel Nigro, già al fianco di Rodrigo nei grandi successi "SOUR" e "GUTS". L'annuncio del nuovo progetto era stato anticipato da un coloratissimo teaser a Los Angeles, con un muro che cambiava tonalità dal viola al rosa, alimentando le aspettative dei fan.



Con oltre 36 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 14 nomination ai Grammy Awards, Olivia Rodrigo continua a collezionare riconoscimenti internazionali. Oltre ai tre Grammy, ha anche ricevuto prestigiosi premi come "Donna dell'Anno" ai Billboard Women in Music Awards, "Nuova artista dell'anno" agli American Music Awards, sette Billboard Awards, un BRIT Award, un Juno e l'NME Award. Il documentario "Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)" ha vinto come miglior documentario musicale agli MTV Movie & TV Awards.



I suoi tour mondiali hanno registrato il tutto esaurito, con show da headliner in oltre 21 paesi e più di 100 date nel solo GUTS World Tour del 2024, per il quale è stata nominata "Artista in tour dell'anno" da Billboard. Gli album precedenti, "SOUR" e "GUTS", hanno debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200 e conquistato i vertici delle classifiche internazionali, segnando record storici di streaming soprattutto per un'artista femminile.



I fan di Olivia Rodrigo possono già effettuare il pre-order o pre-save del nuovo album sia in formato digitale che fisico, in attesa dell'uscita mondiale di "you seem pretty sad for a girl so in love" il prossimo 12 giugno.