Citroën cresce del 10% a livello globale nel primo trimestre 2026: successo in Europa e Italia

Citroën registra una crescita globale del 10% nel primo trimestre 2026, con performance eccellenti in Europa e Italia e il successo della nuova C3 elettrica.

Citroën registra una significativa crescita del 10% a livello globale nel primo trimestre del 2026, raggiungendo 190.000 veicoli venduti. In Europa i risultati sono ancora più brillanti: volumi in aumento del 12,3% e quota di mercato al 3,5% (+0,3 punti). In Francia la casa automobilistica consolida la terza posizione nel mercato, con una crescita del 7,3% e una quota salita al 9,2% (+0,7 punti). Il mercato italiano vede Citroën toccare nel mese di marzo una quota del 3,9% (+0,3 punti rispetto allo stesso mese del 2025), attestandosi a 3,8% nel trimestre anche tra i privati.

I risultati dei primi mesi dell'anno sono molto incoraggianti, sia a livello globale sia in Europa, dove stiamo aumentando la nostra quota di mercato in quasi tutti i Paesi. Il rinnovamento della gamma e la nostra strategia basata sulla libertà di scelta per il cliente - in particolare grazie all'offerta multi-energia - stanno dando risultati concreti. Offriamo più spazio e comfort a un prezzo più accessibile ed ëC3 ne è l'esempio perfetto: è una vera cinque posti, spaziosa, con un bagagliaio capiente ed è anche l'auto elettrica più accessibile del mercato francese, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën.

La gamma rinnovata gioca un ruolo cruciale in questa crescita. La nuova C3 si impone come una svolta nel mercato, contribuendo alla democratizzazione della mobilità elettrica. In Europa le sue versioni elettriche rappresentano già il 32% del mix vendite. Nel dettaglio, la C3 elettrica è al primo posto nel segmento B-Hatch BEV e benzina in Italia, seconda nel B-Hatch totale in Italia e in Spagna nel B-Hatch BEV, oltre alle posizioni di vertice in Portogallo.

Tra i SUV compatti, il nuovo C3 Aircross eccelle per versatilità con configurazione fino a sette posti e prezzi competitivi. Nel 2025 sono state vendute 50.000 unità, mentre gli ordini a inizio 2026 sono aumentati del 57% ed il mix BEV raggiunge il 27%. Il modello ha anche ottenuto il riconoscimento come Best Users' Car of Europe 2026.

La nuova C4, grazie al suo design distintivo e al comfort, cresce del 55% nelle immatricolazioni in Francia e si conferma tra i leader di categoria anche in Spagna e Portogallo. Positivi segnali arrivano anche dal nuovo SUV C5 Aircross, con ordini in crescita del 60% e immatricolazioni aumentate del 40% nei principali mercati europei, proponendo autonomia elettrica fino a 680 km e un'offerta multi-energia per una maggiore versatilità e libertà nei lunghi viaggi.

Citroën rafforza la posizione nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Berlingo celebra i 30 anni confermandosi leader in vari mercati tra cui Francia, Irlanda e Slovacchia, con ottimi riscontri anche in Slovenia, Belgio e Norvegia grazie alle versioni Van sempre più richieste. Prosegue anche la leadership nella micro-mobilità attraverso Ami, con la serie speciale Ami Dark Side che raggiunge 400 ordini mensili; la disponibilità presso le concessionarie migliorerà ulteriormente la vicinanza ai clienti. In Italia la quota sui veicoli commerciali di Citroën a marzo è salita al 5,7%, con un incremento di 1,9 punti rispetto all'anno precedente.

Alla base delle performance c'è la filosofia power of choice: tutte le gamme Citroën sono disponibili con motorizzazioni termiche, ibride e 100% elettriche, garantendo soluzioni flessibili per ogni esigenza. L'attenzione all'esperienza cliente si traduce nella creazione di un dipartimento dedicato alla soddisfazione degli utenti, già operativo e in grado di ottenere risultati concreti: l'obiettivo è offrire un percorso fluido e di alta qualità durante tutte le fasi di acquisto e utilizzo.