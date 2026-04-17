Rob lancia il nuovo singolo MISERICORDIA insieme a Nitro e annuncia il suo primo tour

Rob pubblica oggi il nuovo singolo Misericordia, realizzato in collaborazione con Nitro, una delle voci più potenti del rap italiano, segnando un passo importante nel suo percorso musicale e personale.

Questo brano racconta notti precarie, conti divisi male e una instabilità quotidiana che molti giovani riconoscono come propria. La scrittura di Rob, insieme a Nitro, Victor Anfray e Luca Ferraresi, si distingue per il suo approccio diretto, visivo e diaristico. Ogni immagine trasmessa è reale e immediata, senza costruzioni o filtri. Al centro si trova un senso di identità in bilico, oppresso da aspettative e giudizi costanti.

La presenza di Nitro aggiunge forza e intensità: le sue barre entrano come una lama, smontano il rumore di fondo e riportano l'attenzione all'essenziale, senza cercare empatia o addolcire i temi affrontati. Non cerca empatia, non addolcisce il colpo: espone, analizza, colpisce.

Rob regge l'emotività del brano con una presenza viscerale, espone fragilità e contraddizioni con lucidità disarmante. Attraverso immagini quotidiane e una scrittura istintiva, trasforma esperienze personali in qualcosa di condiviso da un'intera generazione.

Con Misericordia, Rob continua a consolidare una voce artistica autentica, sfidando i confini di genere e mantenendo un'identità sempre più riconoscibile. Questo singolo anticipa il primo progetto solista e segna una promessa: ampliare ulteriormente il proprio universo sonoro restando fedele a se stessa.

L'8 maggio, Rob debutterà sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano con il suo primo live ufficiale già sold out, dando il via al tour La mia storia in tour. Questo momento rappresenta una svolta definitiva: l'ingresso ufficiale sulla scena live dopo mesi di crescita personale e artistica. A seguire, sono previste date a Catania (Etna Comics, 1 giugno), Felizzano (Oltremodo Festival 2026, 13 giugno) e Cannaiola (Antifestival, 23 luglio), con un calendario in continuo aggiornamento.

Rob, pseudonimo di Roberta Scandurra, è una cantautrice nata a Catania nel 2005 che fonde pop-punk e autobiografia nei suoi brani. Ha vinto il Tour Music Fest nel 2022 come Artist of the Year, partecipato a un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston e, nel 2025, pubblicato il singolo Lei con te seguito dalla vittoria a X-Factor e dal singolo Cento ragazze. Il 6 febbraio 2026 è tornata con La mia storia, annunciando il primo live a Milano e, il 6 marzo, ha performato alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, prima di pubblicare il singolo Stupida il 20 marzo.

Nitro, invece, è ormai un punto di riferimento della scena rap nazionale, con uno stile tecnico e testi profondi che hanno conquistato pubblico e colleghi. La sua carriera vanta 14 dischi di platino, 12 d'oro e numerosi album certificati. Nel 2025 ha pubblicato i singoli Scappa e Storia di un artista e l'album Incubi, cui farà seguito un tour italiano nel 2026.

Misericordia è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, segnalando per Rob e Nitro un nuovo capitolo artistico capace di parlare a una generazione in bilico tra incertezze e bisogno di autenticità.