Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Un gorilla intento in un gesto che ricorda un entusiasmo umano, quasi un ballo nella foresta del Ruanda, è l’immagine che ha conquistato la giuria del Nikon Comedy Wildlife Awards 2025. A firmarla è Mark Meth-Cohn, fotografo amatoriale del Regno Unito, che si è aggiudicato il primo premio con lo scatto intitolato “High Five” (Dammi il cinque).

L’edizione 2025 del concorso ha registrato un record di partecipazioni: 10.000 immagini provenienti da 109 Paesi, il numero più alto nei suoi undici anni di storia. L’obiettivo del contest è da sempre quello di celebrare la natura e la fauna selvatica attraverso momenti di leggerezza e ironia, raccontando il mondo animale con uno sguardo positivo e divertito.

Come vincitore assoluto dell’edizione, Mark Meth-Cohn partirà per un’esperienza di safari nel Maasai Mara in Kenya, grazie alla collaborazione con Alex Walker’s Serian. Riceverà inoltre un trofeo realizzato a mano dal Wonder Workshop in Tanzania e una borsa fotografica ThinkTANK, simbolo di una passione che unisce tecnica, creatività e rispetto per la natura.

Tra gli altri riconoscimenti speciali spiccano quelli dedicati alle nuove generazioni di fotografi. Grayson Bell, dagli Stati Uniti, ha vinto il Nikon Young Photographer Award (16 & under) e la categoria Rettili, anfibi e insetti con un sorprendente primo piano di due rane che lottano nell’acqua. Il giovane autore riceverà un kit fotografico Nikon Z50II.

Anche la Nikon Junior Category (25 & under) ha celebrato un talento emergente: la tedesca Paula Rustemeier si è aggiudicata il titolo con l’immagine “Hit the Dance Floor” (Scendi in pista), una giocosa scena che ritrae una volpe mentre sembra “ballare”. Per lei in premio un kit Nikon Z6III.

Sempre dalla Germania arriva Tatjana Epp, vincitrice della Categoria Video con una clip accattivante in cui un airone sembra “fare surf” sull’acqua, aggiudicandosi un kit Nikon ZR.

Come ogni anno, il pubblico potrà partecipare attivamente alle celebrazioni scegliendo il proprio preferito attraverso il People’s Choice Award. Le votazioni resteranno aperte dal 10 dicembre 2025 fino al 1° marzo 2026. Il vincitore del premio del pubblico sarà annunciato il 14 marzo 2026.

Con l’edizione 2025, i Nikon Comedy Wildlife Awards si confermano come uno degli appuntamenti più attesi e gioiosi della fotografia naturalistica mondiale, capaci di ricordare che anche nella vita selvatica non manca mai un buon motivo per sorridere.