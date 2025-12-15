Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Published

Un gorilla intento in un gesto che ricorda un entusiasmo umano, quasi un ballo nella foresta del Ruanda, è l’immagine che ha conquistato la giuria del Nikon Comedy Wildlife Awards 2025. A firmarla è Mark Meth-Cohn, fotografo amatoriale del Regno Unito, che si è aggiudicato il primo premio con lo scatto intitolato “High Five” (Dammi il cinque).

L’edizione 2025 del concorso ha registrato un record di partecipazioni: 10.000 immagini provenienti da 109 Paesi, il numero più alto nei suoi undici anni di storia. L’obiettivo del contest è da sempre quello di celebrare la natura e la fauna selvatica attraverso momenti di leggerezza e ironia, raccontando il mondo animale con uno sguardo positivo e divertito.

Come vincitore assoluto dell’edizione, Mark Meth-Cohn partirà per un’esperienza di safari nel Maasai Mara in Kenya, grazie alla collaborazione con Alex Walker’s Serian. Riceverà inoltre un trofeo realizzato a mano dal Wonder Workshop in Tanzania e una borsa fotografica ThinkTANK, simbolo di una passione che unisce tecnica, creatività e rispetto per la natura.

Tra gli altri riconoscimenti speciali spiccano quelli dedicati alle nuove generazioni di fotografi. Grayson Bell, dagli Stati Uniti, ha vinto il Nikon Young Photographer Award (16 & under) e la categoria Rettili, anfibi e insetti con un sorprendente primo piano di due rane che lottano nell’acqua. Il giovane autore riceverà un kit fotografico Nikon Z50II.

Anche la Nikon Junior Category (25 & under) ha celebrato un talento emergente: la tedesca Paula Rustemeier si è aggiudicata il titolo con l’immagine “Hit the Dance Floor” (Scendi in pista), una giocosa scena che ritrae una volpe mentre sembra “ballare”. Per lei in premio un kit Nikon Z6III.

Sempre dalla Germania arriva Tatjana Epp, vincitrice della Categoria Video con una clip accattivante in cui un airone sembra “fare surf” sull’acqua, aggiudicandosi un kit Nikon ZR.

Come ogni anno, il pubblico potrà partecipare attivamente alle celebrazioni scegliendo il proprio preferito attraverso il People’s Choice Award. Le votazioni resteranno aperte dal 10 dicembre 2025 fino al 1° marzo 2026. Il vincitore del premio del pubblico sarà annunciato il 14 marzo 2026.

Con l’edizione 2025, i Nikon Comedy Wildlife Awards si confermano come uno degli appuntamenti più attesi e gioiosi della fotografia naturalistica mondiale, capaci di ricordare che anche nella vita selvatica non manca mai un buon motivo per sorridere.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre

Spettacolo

Fulminacci torna a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” e annuncia il nuovo tour nei palasport

Motori

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”: ironia, ritmo e nuova energia pop

Spettacolo

Riccardo Cocciante torna dal vivo: il 14 luglio 2026 sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

OnePlus 15 OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15R: la Serie R raggiunge nuovi vertici con una fotocamera selfie da 32 MP 

OnePlus alza ancora una volta l’asticella con l’annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 15R, in arrivo tra soli cinque giorni. Il nuovo flagship della Serie...

3 giorni ago

Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Il percorso di innovazione di Nissan Italia ottiene un riconoscimento di prestigio. Il Nissan Innovation Program ha ricevuto il Premio Eccellenza del Design 2025...

3 giorni ago

Sport

Milano Cortina 2026: la tecnologia trasforma il modo in cui gli italiani vivranno i Giochi

Secondo i risultati del nuovo Trend Radar di Samsung Electronics Italia, realizzato in collaborazione con Toluna, gli italiani si preparano a vivere le Olimpiadi...

4 giorni ago

Tecnologia

Huawei celebra il Natale con tecnologia, stile e offerte imperdibili

Huawei accende la magia delle feste con una campagna natalizia pensata per unire stile, benessere e performance. Dal 5 al 25 dicembre, il brand...

5 giorni ago