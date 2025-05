unaiutoprezioso: un gesto per chi vive nel buio e nel silenzio

In occasione della Giornata Europea della Vita Indipendente, la Fondazione Lega del Filo d’Oro riaccende i riflettori sulla campagna #unaiutoprezioso. Questa iniziativa invita a devolvere il 5×1000 alla fondazione, con l’obiettivo di migliorare la vita di chi vive nel buio e nel silenzio a causa della sordocecità e delle pluridisabilità psicosensoriali.

La vita di oltre 360.000 persone in Italia è segnata da disabilità sensoriali e motorie plurime, le quali si trasformano spesso in isolamento assoluto. La nuova campagna della Lega del Filo d’Oro, raccontata attraverso un video, porta il pubblico nel cuore delle sfide quotidiane affrontate da chi non vede e non sente. Molti cittadini, pur consapevoli dell’esistenza del 5×1000, incontrano ostacoli pratici nell’effettuarlo. Il 16% degli intervistati non conosce nessun ente a cui devolvere il contributo, il 15% non ricorda come fare, e il 14% dimentica di segnalarlo al proprio commercialista, rivelando una necessità urgente di migliorare l’informazione.

La fondazione, attiva in 11 regioni italiane, ha finora assistito oltre 1.250 utenti su tutto il territorio nazionale grazie ai proventi del 5×1000. In questo modo, la Lega del Filo d’Oro è riuscita ad ampliare la sua presenza, aprendo nuove strutture, come la Sede Territoriale in Abruzzo, e pianificando nuove aperture in Calabria e Sardegna. Inoltre, fornisce supporto tramite interventi diagnostici e riabilitativi personalizzati.

Per devolvere il 5×1000 basta inserire il codice fiscale 80003150424 della fondazione nella dichiarazione dei redditi. Come sottolinea Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro: “Il 5×1000 è un gesto semplice e importantissimo, ma molte persone ancora non sanno che è completamente gratuito: se non si sceglie a chi devolverlo, verrà comunque trattenuto dallo Stato. È anche grazie a questo fondamentale supporto se negli ultimi anni abbiamo raggiunto risultati e obiettivi importanti.”

Uno degli strumenti più efficaci per garantire un cambiamento reale è il “Manifesto delle persone sordocieche”, che chiede l’aggiornamento della Legge 107/2010 per riconoscere tutte le persone che sono contemporaneamente cieche e sorde, a prescindere dall’età in cui sviluppano tali disabilità.

Il 5×1000 si conferma come un gestò prezioso per migliorare il welfare del Paese, sensibilizzando anche le generazioni più giovani a questo importante atto di solidarietà. Destinare il 5×1000 alla Lega del Filo d’Oro è un impegno concreto per garantire a chi vive nel buio e nel silenzio un futuro migliore, pieno di opportunità e integrazione.