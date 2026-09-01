Pazzi di Bari: Barbara Foria e Fabio Esposito raccontano i sapori autentici della città

Barbara Foria e Fabio Esposito portano su Food Network un nuovo viaggio dedicato al patrimonio gastronomico italiano con la serie Pazzi di Bari. Dopo il successo delle precedenti edizioni ambientate a Napoli e Roma, i due conduttori tornano insieme per esplorare la Bari più autentica, raccontata un assaggio alla volta. L'appuntamento è a partire da mercoledì 2 settembre alle 22:00, visibile sul canale 33 del digitale terrestre e in streaming su discovery+.

Pazzi di Bari nasce dall'entusiasmo degli spettatori che hanno seguito Foria e Esposito nei precedenti viaggi tra le specialità culinarie italiane. Fabio Esposito si è ormai confermato volto di riferimento di Food Network grazie a programmi come Pazzi di Pizza, Pazzi di Pizza - Sicilia, il podcast televisivo Foodcast, il quiz culinario Food Games e Dolci di Notte.

Nel nuovo viaggio a Bari, la coppia sarà guidata ogni puntata da una famiglia barese che li condurrà in tre tappe culinarie tra sapori tipici e tradizioni tramandate. Al termine di ogni giornata, la famiglia accoglierà Foria ed Esposito a tavola per una cena condivisa, offrendo agli spettatori uno sguardo autentico sulla convivialità e la cultura gastronomica del capoluogo pugliese.

La produzione è affidata a Casta Diva Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile sul canale 33 del digitale terrestre e Tivùsat. La nuova serie sarà accessibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Arriva Pazzi di Bari, dopo Napoli e Roma, Barbara Foria e Fabio Esposito ci raccontano la Bari più autentica un assaggio alla volta.