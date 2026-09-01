Mobrici celebra 10 anni di Avete ragione tutti con un live speciale a Roma

Dieci anni dopo la pubblicazione di Avete ragione tutti, Mobrici annuncia un live imperdibile per celebrare l'album che ha segnato una generazione di ascoltatori. Sabato 21 novembre 2026, il cantautore salirà sul palco dell'Atlantico di Roma per riportare dal vivo le emozioni di un disco diventato cult, suonato integralmente insieme al pubblico.



Avete ragione tutti usciva nel 2016 con i Canova, band indipendente di cui Mobrici era autore e frontman. Il disco, con le sue storie intime di amori, amicizie e malinconie, ha accompagnato negli anni una moltitudine di fan, crescendo con loro mentre cambiavano città, notti ed equilibri personali. Le canzoni sono rimaste come una fotografia di una stagione della vita, capaci ancora oggi di riportare alla memoria volti, luoghi e sogni di allora.



Per Mobrici questa serata sarà un ritorno all'inizio, un omaggio alla forza di brani che non hanno mai smesso di parlare alle persone. Accanto a lui, nella serata romana, saliranno sul palco amici di una vita per rivivere quell'atmosfera irripetibile. Come dichiara lo stesso artista, "Avete Ragione Tutti compie 10 anni, il disco più importante della mia vita. Roma, Atlantico, sabato 21 novembre. Ci sgoleremo con l'album completo. Dal vivo. E poi andremo avanti con quello che è successo dopo. Ci saranno amici di una vita sul palco. Ho il cuore che scoppia, perché le notti come queste notti non ritornano più. Ce lo meritiamo".



Questo appuntamento si inserisce in un 2026 già ricco di successi per Mobrici, iniziato con l'uscita del nuovo album SUPERNOVA, la data sold out all'Alcatraz di Milano e un lungo tour estivo nei festival italiani. La data dell'Atlantico sarà però qualcosa di speciale: una serata unica dedicata non solo a chi ha amato il disco fin dal primo ascolto, ma anche a chi lo scoprirà per la prima volta.



Durante il concerto l'album verrà eseguito per intero: un viaggio musicale che, per alcuni minuti, promette di riportare indietro il tempo, far riaffiorare ricordi e sentimenti. Poi si continuerà a cantare, forse ancora più forte, consapevoli del cammino percorso.



Mobrici, cantautore milanese e spirito libero con un stile che oscilla tra pop e canzone d'autore, conferma così il suo ruolo centrale nella scrittura di storie semplici e profonde, in grado di essere di tutti. Il concerto romano sarà l'occasione perfetta per dimostrare ancora una volta che certe emozioni non hanno età e che la musica, se autentica, resta una compagna fedele attraverso il passare degli anni.