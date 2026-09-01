Europe: nuovo singolo Scandinavian Eyes e l'album Come This Madness in uscita a settembre

I Europe accendono i riflettori sul loro ritorno svelando il nuovo singolo Scandinavian Eyes, potente anteprima del prossimo album Come This Madness, in uscita il 25 settembre per Silver Lining Music. Il brano si distingue per un riff incalzante e un ritornello inconfondibile, abbracciando atmosfere orchestrali che esaltano la voce di Joey Tempest. Questo riff trascinante, la magia degli arrangiamenti orchestrali e le melodie vocali e di chitarra ne fanno uno dei miei brani preferiti degli Europe da molto tempo! afferma Tempest. Il testo parla del superare il confine tra ciò che è giusto e ciò che lo è... un po' meno. Siamo davvero orgogliosi di questo pezzo e non vediamo l'ora di suonarlo dal vivo!

Il performance video, diretto da Patric Ullaeus, mette in evidenza l'energia live della band e la loro straordinaria intesa musicale, portando al pubblico l'impatto autentico del sound Europe.

Come This Madness rappresenta una svolta nella carriera del gruppo, capace di unire la forza del rock con la profondità di arrangiamenti sinfonici. L'album, registrato agli RMV Studios di Stoccolma, vanta collaborazioni speciali con Tobias Forge dei Ghost e Mikael Åkerfeldt degli Opeth ai cori, mentre la produzione è stata affidata a Tom Dalgety, già al lavoro con band come Ghost, Rammstein e Pixies. Il mix definitivo porta la firma di Mike Fraser, una vera istituzione nel mondo rock.

La tracklist vede brani come One on One, The Cult of Ignorance e la title track Come This Madness alternarsi a episodi più epici, creando un disco personale ma universale, pensato sia per il pubblico storico sia per le nuove generazioni.

Il gruppo - formato da Joey Tempest (voce), John Norum (chitarra), John Levén (basso), Mic Michaeli (tastiere) e Ian Haugland (batteria) - accompagnerà il lancio del nuovo disco con un importante tour europeo e mondiale per celebrare il 40° anniversario di The Final Countdown. Questo viaggio live partirà da Glasgow il 30 settembre e toccherà le principali città europee, tra cui Londra, Parigi, Milano, Berlino e molte altre, con numerose date già sold out e una domanda in continua crescita.

L'artwork di Come This Madness porta la firma di Storm Studios, che ha lavorato in passato con leggende come Pink Floyd, Led Zeppelin e Muse. L'album sarà disponibile in vinile, CD e digitale, offrendo così a tutti i fan l'occasione di scoprire la nuova anima degli Europe.

Con Come This Madness, il gruppo si mostra ancora una volta pienamente consapevole della propria identità, pronto a raccontare la complessità del presente attraverso la forza della musica.