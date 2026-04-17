Venezia e Chioggia emergono a Miami: cresce la crocieristica di lusso nei porti lagunari

Ai Seatrade Cruise Global di Miami, Venezia e Chioggia si affermano come mete crocieristiche premium. Cresce il traffico luxury, sostenibilita e home port.

Venezia e Chioggia sono sempre piu protagoniste nel panorama della crocieristica internazionale di alta gamma, come emerso dal Seatrade Cruise Global di Miami, la piu importante fiera del settore a livello mondiale. Una delegazione guidata dal Presidente Fabrizio Spagna ha partecipato a numerosi incontri con oltre venti compagnie del segmento premium e luxury, registrando un forte interesse da parte di operatori consolidati e nuovi player desiderosi di includere le destinazioni lagunari nei loro itinerari esclusivi.

L'obiettivo centrale e rafforzare le relazioni commerciali e cogliere nuove opportunita di collaborazione per valorizzare ulteriormente i porti di Venezia e Chioggia, puntando su un modello di approdi diffusi e su una vocazione home port sia per la citta lagunare che per la vicina Chioggia. Il focus rimane soprattutto sulla crocieristica di alta gamma e sui servizi di eccellenza che il territorio puo offrire ai viaggiatori.

Secondo i dati presentati, nel 2026 si prevede un aumento del 10% delle toccate delle navi del segmento premium e luxury, insieme all'ingresso di nuovi operatori di rilievo come Orient Express Sailing Yachts e Four Seasons Yachts. Questa tendenza positiva si rafforzera nel 2027, con una crescita ulteriore del traffico di alta gamma.

Per rafforzare la qualita dell'offerta, particolare rilevanza e stata data ai servizi offerti dal terminal di Fusina, infrastruttura all'avanguardia realizzata da Venezia Terminal Passeggeri e operativa dalla fine di agosto 2024, che consente turnaround efficienti secondo standard internazionali. Le compagnie luxury hanno espresso apprezzamento per affidabilita e flessibilita del modello veneziano.

Cambia anche la filosofia delle soste: il 40% degli scali di alta gamma nel 2026 prevedera soste di due o piu giorni, favorendo lo sviluppo di un turismo lento, rispettoso e orientato all'esperienza profonda del territorio. Inoltre, oltre il 95% del traffico sara in modalita home port, portando ricadute economiche significative per le due citta e per tutta l'area veneta, anche grazie alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Il Seatrade Cruise Global rappresenta un'occasione fondamentale per consolidare il posizionamento internazionale di Venezia e Chioggia nel panorama crocieristico. Abbiamo riscontrato un forte interesse, soprattutto da parte delle compagnie luxury, per un modello moderno, sostenibile e orientato alla qualita. Venezia sta vivendo un vero cambio di pelle, puntando su un turismo piu consapevole e ad alto valore aggiunto. La crescita del traffico home port e delle soste prolungate conferma la validita di questa strategia, che genera benefici concreti per il territorio. Un trend positivo, emerso con chiarezza anche dagli incontri di Miami, destinato a rafforzarsi ulteriormente nel 2027, con un nuovo incremento del traffico di alta gamma, ha dichiarato il Presidente di Venezia Terminal Passeggeri, Fabrizio Spagna.

Venezia e Chioggia si affermano cosi tra le mete leader della crocieristica di lusso, con un'offerta sempre piu sostenibile e sartoriale, capace di attrarre un turismo di qualita e generare valore per tutto il territorio lagunare.