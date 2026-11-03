Mariana D'Amico si mette alla prova in convento nello speciale di Real Time

Cosa accade quando una protagonista della televisione si allontana dal ritmo incalzante della vita quotidiana per immergersi nella pace di un monastero? Mariana D'Amico, celebre volto di Casa a prima vista, è la protagonista dello speciale Un vip in Convento, in onda mercoledì 4 novembre alle 21:30 su Real Time e subito disponibile in streaming su discovery+.

La trasmissione documenta i tre giorni che Mariana trascorre nel Monastero di Sant'Anna a Bastia Umbra, accolta dalle benedettine de La Cucina delle Monache, il programma di Food Network amato dal pubblico per la sua autenticità. Qui, D'Amico accetta la sfida di lasciare alle spalle appuntamenti e trattative immobiliari per abbracciare la semplicità della vita monastica.

Durante il soggiorno, la conduttrice viene guidata da Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora. Accolta con calore nella comunità, Mariana partecipa a momenti di preghiera, al lavoro quotidiano, alla cura dell'orto e a sincere conversazioni con le monache, senza rinunciare a divertenti incursioni in cucina. Il percorso si trasforma in un'intensa esperienza di ascolto interiore e riscoperta di ciò che davvero conta nella vita.

Lo speciale si distingue per la sua vena intimista e autentica. Mariana si pone domande sulla gestione dell'equilibrio tra lavoro e famiglia, aprendosi fino in fondo durante uno dei momenti più sentiti: il racconto di sé come donna cresciuta con una madre forte e come madre a sua volta di due adolescenti. Le monache, dal canto loro, svelano i tratti più profondi della loro scelta e del cammino che le ha portate alla vita religiosa, alternando riflessioni sentite a istanti leggeri fra tiri a canestro e canzoni.

Un vip in Convento mette in luce uno scambio sincero tra mondi apparentemente lontani, dimostrando come le risposte più importanti si nascondano spesso nelle cose semplici e nella condivisione genuina. Ideato e scritto da Tiziana Martinengo, che cura anche la regia, lo speciale è prodotto da Milano Produzioni per Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre, Sky canale 160, Tivùsat canale 31) e sarà disponibile subito dopo la messa in onda anche su discovery+.