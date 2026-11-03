Giuseppina Torre a Gaeta: musica e testimonianza contro la violenza sulle donne

Giuseppina Torre porta la sua storia e la lotta contro la violenza sulle donne a Gaeta, incontrando studenti e presentando il suo libro e la nuova musica.

Giuseppina Torre, pianista e compositrice di fama internazionale, sarà protagonista a Gaeta (Latina) il 6 novembre con due appuntamenti dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne. Dopo un tour trionfale in Corea del Sud, Australia, Serbia, Irlanda e Albania, l'artista condividerà la sua esperienza davanti agli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico G. Caboto e del Liceo Scientifico E. Fermi, raccontando la propria storia di rinascita a partire dalle 10.00 nell'Aula Magna dell'I.I.S.S. G. Caboto.

Torre porterà la propria testimonianza di coraggio e consapevolezza, sensibilizzando i giovani sull'importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza di genere. L'incontro vedrà la partecipazione di autorità locali e specialisti, tra cui Maria Rosa Valente, Cristian Leccese, Cosmo Mitrano, Gianna Conte, l'avvocata Roberta Castini, la pedagogista Maria De Tata e il professore Olimpio Di Mambro. Le letture saranno affidate a Paola Lieto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, Giuseppina Torre presenterà il suo primo libro Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo (Solferino, 192 pagine) presso il Club Nautico di Gaeta, in dialogo con Olimpio Di Mambro e dopo i saluti istituzionali di Paolo Micalizzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La storia di Torre è quella di una donna che ha saputo trasformare la sofferenza di una relazione segnata da violenze psicologiche e fisiche in arte e forza vitale. Una donna e l'amore per l'uomo sbagliato, la musica, la rinascita, note di coraggio contro la violenza di genere - Questa è la storia di Giuseppina Torre, che ha saputo trasformare la sofferenza in bellezza.

Nel libro, scritto con la giornalista Barbara Visentin, Torre si apre con sincerità, lanciando un messaggio di speranza alle donne vittime di violenza: La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili, un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Parallelamente alla pubblicazione del libro, Giuseppina Torre propone il nuovo album The Choice, prodotto con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia. Dieci brani inediti compongono un percorso musicale incentrato su vulnerabilità, forza e accettazione di sé. L'album, pubblicato da Sony Music Italia, invita ad abbracciare la propria autenticità senza timore del giudizio altrui. Tra i brani, il video di Rebel Soul è già disponibile sul canale YouTube dell'artista.

Nel corso della sua carriera, Torre ha conquistato numerosi premi internazionali, tra cui i Los Angeles Music Awards e gli Akademia Awards, esibendosi in Italia e all'estero, anche davanti a Papa Francesco e durante importanti rassegne musicali. Tra i suoi lavori noti ricordiamo l'album Il Silenzio Delle Stelle, Life Book e la colonna sonora del docufilm Papa Francesco - La mia Idea di Arte. Nel 2021 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.

Con questi incontri a Gaeta, Giuseppina Torre conferma il suo impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere, fondendo arte, impegno sociale e una voce capace di ispirare nuova consapevolezza.