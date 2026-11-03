Emili Kasa selezionata da Spotify RADAR: il nuovo singolo Non sono lei esplora l'identità

Emili Kasa, artista emergente selezionata da Spotify RADAR, pubblica il nuovo singolo Non sono lei: un viaggio intenso tra alienazione e ricerca di sé.

Emili Kasa è tra gli artisti selezionati per il programma RADAR di Spotify, confermandosi una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo. La giovane cantante presenta Non sono lei, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 6 novembre, con cui prosegue un percorso personale e artistico iniziato da poco ma già ricco di sfumature e maturità.

Il brano è un'intensa confessione che attraversa i territori dell'alienazione, dell'angoscia e della fatica di riconoscersi nella persona che si è diventati. L'estraneità vissuta verso se stessi, il non sentirsi più a casa nei propri luoghi e nelle proprie relazioni, sono i temi cardine che Emili Kasa affronta con sensibilità e coraggio. "Non sono lei è la continua ricerca di una casa, il tentativo di ritrovarmi. Nasce dalla sensazione di non riconoscermi più nei luoghi, nelle persone, negli amori che mi hanno tante volte confuso. Ma la verità è che la casa che tanto cerco è dentro di me e devo solo imparare a conviverci", racconta l'artista marchigiana.

Nella sua nuova canzone convivono fragilità e bisogno di vicinanza. La difficoltà di stare con se stessi si contrappone al desiderio di sentirsi accolti, anche nei momenti di maggiore smarrimento. Insonnia, dipendenze, paura di cadere e timore della solitudine emergono come elementi di un conflitto interiore profondo, in cui il bisogno di essere salvati si intreccia con la necessità di imparare a salvarsi da soli. La presenza di un altro rappresenta un possibile rifugio, ma non basta a cancellare le radici di un malessere più ampio e radicato.

Non sono lei si configura come una confessione in cui il dolore non viene mascherato né addolcito: dare un nome alla sofferenza è il primo passo per accoglierla e provare a comprenderla. La musica, in questo caso, diventa luogo privilegiato per far emergere paure, contraddizioni e pensieri difficili da esprimere, aprendo la strada verso una nuova consapevolezza: a volte, per ritrovare casa bisogna prima smettere di cercarla altrove.

Questo nuovo singolo si innesta perfettamente nel percorso artistico di Emili Kasa, che aveva già affrontato temi di crescita, fame emotiva e identitaria nei precedenti brani Goodbye (rabbia, ti giuro, come stai) e Kalimera. Kalimera non è solo il titolo di un suo EP, ma si trasforma in un simbolo profondo e vivace: non è un augurio, ma un atto di coraggio: aprire gli occhi anche quando non si è pronti, accettare che qualcosa manchi ancora.

Classe 2005, cresciuta a Monte Urano nelle Marche, Emili Kasa unisce la sua doppia origine greca e albanese ad un gusto musicale estremamente variegato: dal rap e R&B internazionale alle influenze albanesi di Noizy, Dhurata Dora e Finem, fino ai riferimenti americani come Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker, senza dimenticare la nuova scena italiana di artisti quali Madame, Mahmood, Massimo Pericolo e Lovegang. Da questa ricchezza prende vita l'immaginario delle sue canzoni, sempre personali e sincere.

Dopo il singolo d'esordio Elodie e la pubblicazione del primo EP Kalimera, Emili Kasa continua la sua crescita consegnando all'ascoltatore la propria autenticità senza filtri. Il nuovo capitolo di questa storia, Non sono lei, sancisce la maturazione di un'artista pronta a mettere a nudo fragilità, desideri e paure, in un racconto musicale che parla a una generazione in cerca di risposte e, soprattutto, di casa.