Piaggio brilla a EICMA 2026: novità per Moto Guzzi, Aprilia, Vespa e 20 anni di MP3

Il Gruppo Piaggio si è imposto come protagonista assoluto a EICMA 2026, presentando innovazioni che coinvolgono tutti i suoi brand storici. Dalla nuova generazione Moto Guzzi al rilancio dei modelli Aprilia e Vespa elettriche, senza dimenticare il ventesimo anniversario del Piaggio MP3, la casa di Pontedera sembra determinata a rafforzare la propria leadership globale nelle due ruote.

Moto Guzzi conquista la scena con The Trip, una roadster di 500cc dedicata ai giovani rider. Leggera, accessibile con patente A2, sfoggia uno stile inconfondibile e un moderno bicilindrico da 48 CV. Accanto, viene svelata la V85 TT Napapijri, edizione limitata nata dalla collaborazione con il celebre brand di abbigliamento: grafica che richiama il planisfero, sella e manopole riscaldate e la Bering Bag Napapijri per viaggi avventurosi e comfort quotidiano.

Aprilia firma la performance con la RSV4 Obscure Spe.Ed., una superbike V4 da 220 CV in versione numerata a 500 pezzi, dotata di aerodinamica d'avanguardia grazie alle inedite Leg Wings in carbonio. Da protagonista anche la RS 660 Phillip Island Tribute, un omaggio al mitico circuito australiano e alle vittorie Aprilia nel Motomondiale, con livrea esclusiva, coprisella di serie e dettagli dedicati. Arrivano inoltre nuovi allestimenti Factory e, per gli amanti degli scooter, il SXR 125 e la gamma SR GT 125 e 200, ideali per la città e l'avventura, ora più tecnologici, con strumentazione TFT e maggiore praticità.

Piaggio amplia la sua offerta scooter, presentando le nuove versioni Beverly 310 e 400, e Medley 125 e 200, completamente rinnovati nel design e nelle dotazioni: strumentazione TFT, look moderno, maggiore capacità di carico e praticità ai vertici della categoria. Il Typhoon 125, icona della mobilità urbana, debutta in una veste totalmente aggiornata, con cruscotto digitale e nuove varianti cromatiche, pensato per chi cerca agilità e personalità in città.

Vespa, simbolo di mobilità urbana e stile italiano, apre un nuovo capitolo con la gamma elettrica: i modelli Primavera e Sprint ora omologate ciclomotore (45 km/h) presentano un nuovo motore a zero emissioni interamente sviluppato in Italia, più efficiente e senza terre rare. La versione Primavera Tech raggiunge i 67 km/h e, grazie all'innovativo Vehicle Management System, offre una maggiore autonomia. La funzione "Mantenimento", attivabile dal dashboard, massimizza la vita della batteria, anche quando Vespa viene lasciata in sosta per lunghi periodi.

Infine, la manifestazione è diventata il palcoscenico per celebrare i 20 anni di Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote che ha rivoluzionato lo standard di sicurezza e piacere di guida. Dal 2006, MP3 ha venduto oltre 250.000 esemplari ed è tuttora il riferimento della categoria, con una gamma che oggi spazia dal più compatto 310 fino al ricco e tecnologico 530, confermandosi la scelta ideale per chi desidera unire stabilità, sicurezza e comfort.

Con una quota di mercato del 17,5% negli scooter in Europa e il 37,5% in Nord America nel primo semestre 2026, Piaggio si conferma tra i leader mondiali del settore, continuando a innovare e ridefinire la mobilità urbana e il piacere delle due ruote.