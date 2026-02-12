Connect with us

Società

Vivere nelle strade più belle d’Europa: da Parigi a Roma, ecco quanto costa

Published

Quanto costa abitare in una delle vie più iconiche e affascinanti del continente? Secondo un’analisi condotta da Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata nelle nuove residenze, il sogno di vivere in un indirizzo esclusivo ha un prezzo che varia notevolmente da città a città: si parte da circa 2.450 euro al metro quadrato a Salonicco, fino a sfiorare i 12.000 euro al metro quadrato a Parigi.

Vivere in una delle strade più belle d’Europa non è solo una scelta di stile ma anche economica. Il valore immobiliare di zone iconiche e centrali è infatti sensibilmente superiore alla media urbana, alimentato da fattori come la presenza di servizi, collegamenti efficienti e un’identità urbana forte.

A guidare la classifica europea delle vie più costose analizzate da Abitare Co. è Parigi, con la suggestiva Rue des Gravilliers, nel terzo arrondissement, nel cuore della Rive Droite. Qui i valori raggiungono mediamente i 12.000 euro al metro quadrato, con massimi che possono arrivare a 16.700 euro per immobili di pregio o di nuova costruzione. Si tratta di prezzi coerenti con una domanda residenziale e d’investimento molto sostenuta nella zona Marais/Arts et Métiers.

Segue Madrid, dove Calle del Barquillo offre un mix perfetto tra centralità e vivacità culturale. Il prezzo medio è di circa 8.900 euro/mq con picchi di 10.600 euro/mq per gli appartamenti più ricercati. Al terzo posto c’è Londra, con Blackstock Road tra Finsbury Park e Highbury, dove la vivacità dei pub e dei negozi si riflette nei valori immobiliari che toccano i 7.800 euro/mq in media e possono arrivare fino a 15.500 euro/mq per le soluzioni più prestigiose.

Roma è l’unica città italiana presente nella classifica. Nel Rione Monti, Via Panisperna conferma il fascino del centro storico con valori medi di 7.100 euro/mq e punte fino a 9.600 euro/mq per le abitazioni meglio posizionate o ristrutturate.

Anche Berlino e Porto presentano mercati in fermento. Nel quartiere di Kreuzberg, lungo il canale Landwehrkanal, Maybachufer mostra prezzi medi di 6.600 euro/mq e massimi oltre 8.000 euro/mq per le nuove costruzioni. A Porto, invece, gli appartamenti nella centralissima Rua do Bonjardim registrano una media di 5.000 euro/mq, toccando punte di 7.800 euro/mq per le soluzioni di fascia alta.

Tra le zone più accessibili della classifica spiccano Bruxelles, Margate e Salonicco. Nella capitale belga, Rue de Flandre — nel dinamico quartiere Dansaert/Sainte-Catherine — si attesta sui 4.000 euro/mq, riflettendo una domanda solida e costante. Nella città costiera inglese di Margate, Northdown Road rappresenta una delle opzioni più interessanti: circondata da gallerie d’arte, caffetterie e negozi vintage, registra valori compresi tra i 1.500 e i 2.000 euro/mq per gli appartamenti e circa 500.000 euro per le case indipendenti più ricercate. Chiude la classifica Salonicco, con la celebre Odos Olympou, dove i valori variano tra 2.450 e 3.600 euro/mq, sostenuti dalla posizione centrale e dai numerosi servizi.

Le differenze di prezzo raccontano una geografia del desiderio urbano, in cui storia, architettura, servizi e qualità della vita determinano quanto i cittadini siano disposti a investire per un indirizzo prestigioso. Dalle atmosfere parigine del Marais al fascino storico di Roma fino al dinamismo di Berlino, ogni città europea conferma che il valore di una via non è solo una questione di metri quadrati ma di identità, cultura e prospettiva di vita.

L’indagine di Abitare Co. evidenzia come il concetto di “strada più bella d’Europa” si leghi sempre più a quello di vivibilità e consapevolezza urbana. Vivere in una via iconica non è soltanto abitare in un luogo esteticamente gradevole, ma anche essere parte di un tessuto urbano che unisce storia e modernità, valore immobiliare e qualità quotidiana.

Vivere nelle strade più belle d'Europa: da Parigi a Roma, ecco quanto costa

