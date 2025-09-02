Volkswagen e AWS: produzione più intelligente e resiliente con l’IA

Connect with us

Il Gruppo Volkswagen compie un passo decisivo verso la produzione del futuro con la sua Digital Production Platform (DPP), l’infrastruttura digitale che sta trasformando il modo di produrre veicoli a livello globale. Nato inizialmente come una rete di partner industriali, il DPP è oggi il sistema nervoso digitale delle fabbriche Volkswagen, capace di connettere ordini, logistica e produzione garantendo flussi di dati senza interruzioni.

Attualmente 43 siti produttivi in Europa, Nord e Sud America sono già collegati al DPP, su un totale di 114 stabilimenti nel mondo. L’obiettivo dichiarato è chiaro: collegare progressivamente tutte le fabbriche per accelerare lo sviluppo di prodotti e tecnologie, grazie a un utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale (IA).

Secondo Hauke Stars, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen per l’IT, la piattaforma «è la chiave per la produzione del futuro basata sull’intelligenza artificiale».

Il DPP permette a Volkswagen di implementare nuovi sistemi IT standardizzati in tutte le sedi produttive, riducendo complessità e costi. Un esempio concreto è il “Guided Vehicle Completion”, una soluzione digitale già in uso in 13 stabilimenti di Volkswagen, Audi e Volkswagen Veicoli Commerciali, che ottimizza il coordinamento dei processi complessi nell’assemblaggio.

Grazie all’elevata disponibilità e scalabilità del cloud AWS, la casa automobilistica può ridurre il rischio di interruzioni della linea produttiva e ottenere risparmi stimati in decine di milioni di euro nel medio termine. Ma i vantaggi non si fermano ai costi: la base dati unificata creata dal DPP consente un uso più coerente di tecnologie IA come KI4UPS, il sistema che individua rapidamente potenziali problemi elettronici nei veicoli, riducendo il carico di lavoro manuale.

Il Gruppo utilizza già oltre 1.200 applicazioni di IA in diversi settori. Con Amazon SageMaker, Volkswagen addestra modelli di machine learning e sviluppa casi d’uso di visione artificiale industriale che migliorano il controllo qualità e riducono i costi.

L’IA è applicata anche alla sostenibilità. Nello stabilimento di Poznań, in Polonia, ha consentito di ridurre del 12% i consumi energetici, tagliando in modo significativo le emissioni di CO₂.

Con il DPP, Volkswagen introduce soluzioni di manutenzione predittiva, monitoraggio da remoto e analisi delle immagini in tempo reale, come già accade a Wolfsburg e Ingolstadt. Qui, l’IA verifica il corretto montaggio dei componenti durante la produzione, accelerando l’individuazione e la correzione degli errori.

Questa capacità di analisi e adattamento rende le fabbriche più resilienti, soprattutto di fronte a interruzioni improvvise della supply chain, garantendo continuità e maggiore sicurezza informatica.

Christian Vollmer, Membro del Board of Management del Brand Volkswagen per la Produzione e la Logistica, ha sottolineato che «integrare sviluppo e produzione attraverso una struttura dati condivisa e supportata dall’IA significa portare i veicoli ai clienti ancora più velocemente».

Il prossimo traguardo del Gruppo è la preparazione alla produzione di veicoli definiti dal software (SDV), in cui la maggior parte delle funzionalità sarà gestita e aggiornata digitalmente. Grazie alla joint venture con Rivian Automotive, Volkswagen svilupperà la nuova generazione di architetture elettroniche e software per veicoli, integrando direttamente il software già in fase di produzione.

Le soluzioni di IA già esistenti, come KI4UPS, potranno essere adattate alla futura architettura elettronica, garantendo un vantaggio competitivo nella rapidità di sviluppo.

Kathrin Renz, Vicepresidente di AWS Industries, ha dichiarato che la collaborazione con Volkswagen, prorogata per altri cinque anni, «combina l’infrastruttura cloud e i servizi IoT e di machine learning di AWS con l’esperienza produttiva del Gruppo». L’obiettivo comune è accelerare l’adozione di soluzioni IA e sbloccare nuovi livelli di innovazione in tutta la catena produttiva.

Nel medio e lungo termine, il DPP diventerà il cuore del sistema produttivo del Gruppo Volkswagen e fungerà da base per futuri sviluppi industriali compatibili con standard internazionali come Catena-X.

