YAMAHA accende l’emozione a Motodays 2026: R9 finalista al premio Moto Europa 2026

Dal 6 all’8 marzo 2026 il mondo delle due ruote si prepara a vivere un nuovo capitolo di emozione e innovazione: Yamaha Motor sarà protagonista della quattordicesima edizione dei Motodays, la manifestazione di riferimento per gli appassionati del Centro-Sud Italia, in programma presso la Fiera di Roma.

Durante l’evento, Yamaha presenterà il proprio ecosistema, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino i modelli più rappresentativi della sua gamma. I visitatori potranno dialogare con gli specialisti della Casa dei tre diapason, approfondire gli aspetti tecnici e vivere un’esperienza immersiva all’interno dell’identità del marchio. L’obiettivo è raccontare come la tecnologia, il design e la tradizione della casa giapponese si fondano per dare forma a un futuro sempre più emozionante per motociclisti e appassionati.

Il 7 marzo sarà una giornata particolarmente significativa: Motodays ospiterà infatti la prima edizione del premio Moto Europa 2026, promosso da UIGA – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Il riconoscimento, destinato a celebrare la moto più significativa lanciata in Europa nell’ultimo anno, vede tra le finaliste anche la nuovissima Yamaha R9, simbolo dell’evoluzione tecnica e stilistica della casa di Iwata.

Con la sua presenza a Motodays 2026, Yamaha conferma la sua vocazione per l’innovazione e la passione, valori che da sempre ne alimentano la storia. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per mostrare al pubblico non solo le novità di prodotto, ma anche l’approccio globale del marchio, orientato a costruire un rapporto sempre più diretto con la comunità dei rider.

Con un’offerta che abbraccia sportività, tecnologia e rispetto per l’ambiente, la casa dei tre diapason si conferma protagonista assoluta nel panorama motociclistico internazionale, pronta a guidare i motociclisti italiani e europei verso un futuro sempre più connesso e sostenibile.