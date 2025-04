Yamaha Y-nnovation Tour: al Misano World Circuit in occasione dell’EICMA Riding Fest

Il rombo dei motori è pronto a farsi sentire in tutta Italia: Yamaha dà il via al tanto atteso Y-nnovation Tour 2025, un viaggio itinerante che porterà la passione per le due ruote da nord a sud. Il debutto di questo emozionante evento si terrà nel tempio del motociclismo italiano, il leggendario Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione della seconda edizione dell’EICMA Riding Fest dal 25 al 27 aprile.

Questo evento imperdibile si rivolge non solo agli appassionati di lunga data, ma anche a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo delle moto. Yamaha porterà in tour la sua essenza più autentica attraverso un truck itinerante carico di innovazione e adrenalina, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della sua gamma.

I riflettori saranno puntati sui modelli più iconici e attesi della stagione. Gli appassionati potranno ammirare da vicino e provare su strada le nuove hyper-naked MT-09 e MT-07, equipaggiate con l’innovativa tecnologia Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission), pronte a ridefinire il concetto di guida. Non mancherà l’elegante e performante TRACER 9 GT, pensata per chi ama macinare chilometri all’insegna del comfort e del piacere di guida.

Il Y-nnovation Tour 2025 toccherà alcune delle località più significative per il motociclismo italiano:

Misano World Circuit, EICMA RIDING FEST | 25-27 aprile Torino, Area Parco del Valentino | 3 – 4 maggio Monza, Stadio Brianteo | 10 – 11 maggio Lignano, Biker Fest | 15 – 18 maggio Roma, Castel Gandolfo | 24 – 25 maggio Catania, Le Ciminiere | 14 – 15 giugno Varano de Melegari, SPIRIT OF CHALLENGE | 21 giugno

Il gran finale si terrà il 21 giugno a Varano de’ Melegari (PR) con l’esclusivo evento “SPIRIT OF CHALLENGE“, un’occasione speciale per celebrare il 70° Anniversario di Yamaha all’insegna della passione e dell’innovazione.

Ma il Y-nnovation Tour non sarà solo spettacolo e adrenalina. Yamaha ha pensato anche alle nuove generazioni e al mondo femminile. In alcune tappe del tour sarà presente “Girl Full Power“, un progetto volto a superare gli stereotipi e incoraggiare sempre più donne a vivere l’emozione della guida su due ruote. I più piccoli potranno invece avvicinarsi al mondo delle moto in un ambiente sicuro e divertente grazie a “Junior Moto School“.

La prima tappa dell’Y-nnovation Tour all’EICMA Riding Fest promette un weekend indimenticabile. Yamaha sarà protagonista con prove in pista dedicate alla gamma Supersport GYTR, test ride su strada dei nuovi modelli TÉNÉRÉ e TMAX, delle agili MT equipaggiate con Y-AMT e delle versatili Tracer. Un’attenzione particolare sarà riservata ai giovani con l’area “EICMA for KIDS” e lo spazio “HASHTAG125“, dove sarà possibile imparare e provare i modelli Yamaha 50cc e 125cc.

Gli appassionati avranno inoltre l’opportunità di incontrare da vicino le stelle del WSSP600 e del WSBK: Stefano Manzi, Michael Ruben Rinaldi, Ramy Gardner e Andrea Locatelli, che saranno disponibili per raccontare le loro esperienze e rispondere alle domande del pubblico sabato 26 aprile.