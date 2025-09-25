Connect with us

ph. Daniele Barraco

Spettacolo

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI festeggia 70 anni con un docufilm in prima serata su RAI 3

Published

Zucchero “Sugar” Fornaciari celebra un importante traguardo: il suo 70° compleanno. Per commemorare questa occasione speciale, Zucchero terrà il settimo dei suoi dodici concerti all’Arena di Verona e sarà anche il protagonista del film documentario ZUCCHERO – Sugar Fornaciari (Il romanzo della mia vita), che andrà in onda oggi, giovedì 25 settembre, in prima serata su Rai 3.

Questo docufilm, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, offre un viaggio profondo nell’anima del celebre musicista italiano. Utilizzando immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo “World Wild Tour”, il film va oltre il semplice ritratto di un musicista di successo, esplorando dubbi, fragilità e le storie personali dietro il musicista che tutti conoscono.

Nel documentario, Zucchero si racconta attraverso la sua voce e quelle di amici e colleghi di fama internazionale quali Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Questo film è stato presentato con grande successo alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma, ricevendo acclamazioni a livello mondiale.

Mentre la carriera musicale di Zucchero continua a crescere, il docufilm rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare non solo l’artista sulla scena, ma anche l’uomo dietro la musica, testimoniando le emozioni e le esperienze che hanno plasmato la sua vita straordinaria.

