2 Cuori e 2 Capanne: la commedia romantica con Leo e Pandolfi su Sky

Debutta in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 25 maggio alle 21:15 "2 Cuori e 2 Capanne", la nuova commedia romantica firmata da Massimiliano Bruno con protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, inclusa la versione 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.



Realizzato da Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Disney+, il film racconta con ironica leggerezza le fragilità e le complessità della vita di coppia, tra desiderio di cambiamento e le difficoltà ad abbandonare vecchie abitudini.



I protagonisti sono Alessandra, interpretata da Claudia Pandolfi, una brillante e amatissima insegnante di liceo dai principi femministi e indipendenti, e Valerio, che ha il volto di Edoardo Leo, un preside quarantenne scanzonato ma dalle idee tradizionaliste. Il loro primo incontro avviene per caso su un tram e si trasforma in un travolgente colpo di fulmine.



Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside, quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. E non è tutto, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l'altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d'incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore.



Diretta da Massimiliano Bruno e prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, la pellicola gioca sapientemente con gli stereotipi e mette in scena lo scontro di due mondi opposti, dove la passione iniziale sarà messa alla prova dagli imprevisti e dalle differenze caratteriali. Un film che celebra l'imprevedibilità dei sentimenti e l'unicità di ogni relazione.



Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime, offrendo così agli abbonati più fedeli un accesso esclusivo alle novità cinematografiche.