Changan punta sull'Italia: debutta la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid

Changan accelera la sua crescita nel mercato italiano e europeo, segnando una tappa decisiva con la partecipazione all'Automotive Dealer Day 2026, uno degli eventi più rilevanti per la filiera della mobilità.



Il brand ha presentato in anteprima la nuova Deepal S05 ULTRA HYBRID, un modello strategico che segna una nuova interpretazione della mobilità intelligente. L'obiettivo dichiarato è coniugare tecnologia elettrificata, efficienza, autonomia e piacere di guida, puntando su innovazione e design.



Lo stand Changan, allestito come una moderna garden lounge, si è distinto durante i tre giorni dell'evento per la capacità di attrarre numerosi operatori del settore, confermando un netto interesse verso i prodotti e la strategia di sviluppo del marchio sul mercato italiano.



Attualmente, Changan dispone di oltre 40 showroom operativi in Italia, un'infrastruttura post-vendita in continua espansione, un hub ricambi dedicato e partnership strategiche pensate per supportare solidamente la crescita del brand.



La partecipazione a Automotive Dealer Day 2026 rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una presenza consolidata, con una visione industriale orientata all'innovazione e allo sviluppo di una rete di partner di alto profilo.