Ford Ranger: 10 anni ai vertici in Europa

Ford Ranger celebra un decennio di successi, confermandosi per il decimo anno consecutivo il pick-up più venduto in Europa. Una leadership assoluta che trova la sua massima espressione in Italia, dove Ranger si posiziona al vertice del segmento dei pick-up fin dal 2016. Sinonimo di potenza, adattabilità e versatilità, Ranger conferma il suo dominio sul mercato in Italia, tanto che oggi un pick-up su due è proprio l’iconico Ford Ranger.

Ma l’azienda americana si conferma leader anche in altri segmenti della gamma veicoli commerciali. Il 2024 è stato infatti un anno record per Ford Pro in Italia sia in termini di volumi, con oltre 35.000 unità (più di 7.000 rispetto al 2023) e sia di quota di mercato, pari al 19.7%, con una crescita di 3 punti percentuali rispetto al 2023 e Ranger ha contribuito in modo importante a questo successo.

“Ford Ranger è molto più di un pick-up: è uno strumento insostituibile per aziende e professionisti che hanno bisogno di un veicolo capace di spingersi oltre le loro aspettative e sia allo stesso tempo bello nelle linee e nel design” ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “Il suo successo in Italia dimostra la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti con prodotti ad alta tecnologia, dalle grandi prestazioni e che allo stesso tempo assicurino massima versatilità”.

Nuovo Ranger Plug-in Hybrid (PHEV)

Ford Pro continua a rivoluzionare il segmento pick-up con l’introduzione della motorizzazione Plug-in Hybrid sul Ranger (PHEV). E il modello elettrificato non scende a compromessi: mantiene tutte le straordinarie caratteristiche del Ranger tradizionale – capacità di traino, portata e prestazioni off-road – aggiungendo una coppia massima di 697 Nm, la più alta di qualsiasi altro Ranger, e un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 43 km.

Il Ranger PHEV, inoltre, introduce il sistema Pro Power Onboard, che consente di alimentare o ricaricare dispositivi e attrezzi da lavoro utilizzando fino a 6,9 kW direttamente dalla batteria del veicolo, senza la necessità di un generatore esterno. La produzione del Ranger PHEV è già iniziata, e le prime consegne sono previste da metà anno in poi.