Ferrari Amalfi Spider: la nuova spider V8 che unisce sportività, eleganza e guida a cielo aperto

È stata presentata ufficialmente la nuova Ferrari Amalfi Spider, una spider V8 2+ a motore centrale-anteriore che rappresenta una nuova interpretazione dello stile di guida firmato Ferrari. Pensata per chi desidera vivere un’esperienza sportiva autentica senza rinunciare a comfort e versatilità, questa nuova proposta del Cavallino Rampante porta su strada il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate, eleganza e piacere della guida a cielo aperto.

La Ferrari Amalfi Spider incarna il riferimento dello stile di vita sportivo Ferrari in configurazione open-air. La vettura è progettata per offrire emozioni di guida pure, mantenendo al tempo stesso un livello di comfort e praticità che la rende adatta anche all’utilizzo quotidiano. Con il tetto aperto, il contatto diretto con l’ambiente circostante amplifica le sensazioni al volante, trasformando ogni viaggio in un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Dal punto di vista stilistico, il progetto nasce con l’obiettivo di preservare le proporzioni e i volumi della coupé Ferrari Amalfi, mantenendo la stessa silhouette elegante e fluida anche nella versione spider. La scelta del soft top contribuisce a rafforzare l’identità della vettura all’interno della gamma Ferrari, enfatizzandone il carattere versatile e raffinato. La capote in tela è disponibile in diverse varianti, con quattro colori in tessuto sartoriale e due in tessuto tecnico, tra cui il nuovo Tecnico Ottanio. Le cuciture a contrasto, disponibili su richiesta, permettono di esaltare ulteriormente la doppia anima della vettura, quella sportiva e quella più sofisticata.

Il particolare intreccio della trama tecnica del tetto genera inoltre un effetto cangiante che valorizza la tridimensionalità del materiale, sottolineando l’attenzione ai dettagli che da sempre caratterizza i modelli Ferrari. Dal punto di vista funzionale, la capote si apre in soli 13,5 secondi e può essere azionata anche durante la marcia fino a 60 km/h, permettendo di passare rapidamente dalla configurazione chiusa a quella open-air.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la gestione degli ingombri del tetto ripiegato. Lo spessore di appena 220 millimetri consente di preservare una buona capacità di carico, pari a 255 litri con il tetto chiuso e 172 litri con il tetto aperto. Si tratta di un valore che conferma la volontà di Ferrari di realizzare una spider capace di accompagnare la vita quotidiana oltre ai viaggi del weekend.

Il comfort acustico e termico è garantito da un tessuto acustico a cinque strati, sviluppato per offrire prestazioni paragonabili a quelle di un tetto rigido retrattile Ferrari. Questo sistema consente di mantenere un elevato livello di isolamento anche nelle situazioni di guida più dinamiche, permettendo al tempo stesso di apprezzare il pregio dei materiali utilizzati per la capote.

All’interno dell’abitacolo, la Ferrari Amalfi Spider riprende l’architettura a doppio cockpit già vista sulla versione coupé. L’interfaccia tra pilota e vettura evolve ulteriormente grazie al volante con tasti fisici, che segna il ritorno dell’iconico pulsante di accensione Ferrari, e al display centrale integrato, progettato per garantire un’interazione immediata e intuitiva anche durante la guida sportiva.

La configurazione 2+ aumenta la versatilità dell’auto, permettendo di utilizzare i sedili posteriori per ospitare bambini oppure per ampliare la capacità di carico. A rendere ancora più confortevole la guida a tetto aperto contribuisce il wind deflector integrato nello schienale della panchetta posteriore, azionabile tramite un comando dedicato e pensato per ridurre i fruscii aerodinamici durante la marcia.

Il linguaggio stilistico della vettura si sviluppa attorno a un design fluido e minimalista, caratterizzato da superfici pulite e volumi scolpiti che esprimono dinamismo e modernità. Il frontale è dominato da una grande presa d’aria e da un cofano lungo e muscoloso sotto il quale trova spazio il motore V8 turbo da 640 cavalli, cuore pulsante della nuova spider.

Al posteriore, uno spoiler attivo integrato contribuisce a migliorare la stabilità alle alte velocità, mentre cerchi forgiati e finiture in fibra di carbonio completano un’estetica che combina perfettamente sportività e raffinatezza.

Con la nuova Ferrari Amalfi Spider, il marchio di Maranello amplia la propria offerta nel segmento delle spider ad alte prestazioni, proponendo una vettura capace di unire tecnologia, design e piacere di guida in un’unica esperienza. Una granturismo scoperta che interpreta al meglio lo spirito Ferrari: prestazioni entusiasmanti, stile inconfondibile e la libertà di vivere la strada con il cielo come tetto.