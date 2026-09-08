Audi A2 e-tron, la nuova compatta elettrica premium: fino a 646 km di autonomia

Audi A2 e-tron è la nuova compatta elettrica dei quattro anelli, pensata per rappresentare la porta d’accesso alla mobilità elettrica premium. Ispirata nel design alla storica Audi A2 del 1999, la nuova elettrica combina dimensioni compatte, tecnologia, abitabilità e un’elevata efficienza energetica. Il debutto nelle Concessionarie Audi italiane è previsto per gennaio 2027, con prezzi a partire da 38.350 euro.

Lunga 4,32 metri, la nuova Audi A2 e-tron riprende alcuni degli elementi stilistici che avevano caratterizzato l’originale A2, reinterpretandoli secondo il linguaggio contemporaneo della Casa tedesca. La carrozzeria adotta una silhouette fluida e filante, nella quale design e aerodinamica lavorano insieme per migliorare l’efficienza.

Il frontale è caratterizzato dal cosiddetto “black panel”, nel quale sono integrati sensori e proiettori, mentre le luci diurne possono contare su quattro diverse firme luminose. La linea del tetto concava e il posteriore ben definito contribuiscono a creare una vettura riconoscibile, mentre il passo di 2,77 metri, analogo a quello della più grande Audi Q4 e-tron, promette un’abitabilità particolarmente generosa per il segmento.

L’attenzione all’efficienza emerge soprattutto dalle numerose soluzioni aerodinamiche. Le air curtain, i wheel gap reducer, il sottoscocca carenato, lo spoiler posteriore e i cerchi aero contribuiscono a ridurre le turbolenze e la resistenza all’avanzamento. Il risultato è un coefficiente di resistenza aerodinamica CX di 0,24, il migliore tra le compatte Audi.

Nonostante le dimensioni compatte, Audi A2 e-tron punta su un abitacolo caratterizzato da materiali e finiture di categoria superiore. L’insonorizzazione, lo spazio a disposizione dei passeggeri e le soluzioni tecnologiche sono infatti elementi sui quali Audi ha lavorato per avvicinare la nuova compatta ai modelli di fascia più alta.

Al centro della plancia trova posto l’Audi digital stage, composto dall’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e dal display curvo MMI da 12,8 pollici. A richiesta è disponibile anche l’head-up display con realtà aumentata. L’esperienza digitale viene completata dall’assistente vocale intelligente con interazione basata sull’intelligenza artificiale.

Tra le dotazioni disponibili figura anche il tetto panoramico in vetro da 1,6 metri quadrati, mentre l’illuminazione ambientale può arrivare a 30 colori e integrare una luce interattiva dinamica.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla praticità. Audi A2 e-tron introduce di serie il sistema Fidlock, basato sull’utilizzo combinato di magneti e bloccaggio meccanico, che permette di modificare rapidamente la posizione di diversi accessori nell’abitacolo e nel bagagliaio. Quest’ultimo offre una capacità compresa tra 396 e 1.336 litri, mentre il frunk anteriore da 13 litri è disponibile sulla versione da 170 kW.

La vocazione tecnologica della nuova Audi A2 e-tron si estende anche alla connettività. Successivamente al lancio sarà disponibile la suite Audi connected work, pensata per trasformare l’abitacolo in un vero car office. Attraverso i comandi vocali e l’assistente AI sarà possibile gestire funzioni legate a Microsoft Outlook e Microsoft Teams, controllando appuntamenti, e-mail e chiamate durante il viaggio.

Interessante anche la presenza della ricarica bidirezionale. La vettura può infatti non soltanto ricevere energia dalla rete, ma anche restituirla. Con la funzione Vehicle-to-Load è possibile alimentare dispositivi elettrici, mentre la predisposizione Vehicle-to-Home consentirà successivamente di utilizzare la batteria dell’auto come sistema di accumulo domestico, anche in abbinamento a un impianto fotovoltaico.

La nuova compatta elettrica Audi sarà proposta esclusivamente con trazione posteriore e motore sincrono a magneti permanenti. La gamma prevede quattro livelli di potenza: 170, 190, 231 e 326 CV.

La versione da 125 kW sviluppa 170 CV e 350 Nm di coppia, mentre quella da 140 kW raggiunge 190 CV e 350 Nm. Salendo a 170 kW si arriva a 231 CV e 350 Nm, mentre la variante top di gamma da 240 kW offre 326 CV e 545 Nm di coppia.

Le batterie disponibili hanno capacità di 52, 61 e 84 kWh. Le prime due utilizzano la tecnologia LFP, mentre l’accumulatore da 84 kWh destinato alle versioni più potenti adotta celle NMC.

L’efficienza rappresenta uno dei punti di forza della nuova Audi A2 e-tron. La versione da 170 kW può raggiungere un’autonomia massima di 646 km nel ciclo WLTP, mentre la variante da 140 kW con pacchetto efficiency arriva a un consumo dichiarato di appena 12,8 kWh/100 km. Un dato che consente alla nuova compatta di essere definita da Audi come la vettura più efficiente mai realizzata dal Marchio.

Le batterie LFP da 52 e 61 kWh utilizzano una configurazione “cell-to-pack”, che consente di ottimizzare capacità energetica e densità riducendo gli ingombri. Audi sottolinea inoltre come questa tecnologia non richieda terre rare e permetta di effettuare abitualmente la ricarica fino al 100%.

Sul fronte della ricarica, Audi A2 e-tron supporta una potenza massima in corrente continua di 183 kW. Il precondizionamento della batteria, coordinato con il sistema di navigazione e con l’e-tron trip planner, permette di preparare l’accumulatore prima di arrivare alla stazione di ricarica rapida.

La dinamica di guida può essere configurata attraverso tre differenti soluzioni di assetto: comfort, sportivo oppure regolabile. Quest’ultima utilizza ammortizzatori elettroidraulici il cui funzionamento varia in base ai programmi dell’Audi drive select.

La versione da 240 kW, la più potente della gamma, dispone di serie degli ammortizzatori a taratura variabile e dello sterzo progressivo con servoassistenza e demoltiplicazione variabili. Quest’ultimo è disponibile a richiesta anche sulle altre versioni.

Audi A2 e-tron porta nel segmento delle compatte un pacchetto di sistemi ADAS derivato dalla tecnologia dei modelli di categoria superiore. Tra le dotazioni di serie figurano cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia, sistema di ausilio al parcheggio plus, retrocamera e frenata automatica d’emergenza.

La vettura integra inoltre sistemi come side assist, exit warning, rear cross-traffic assist e collision avoid assist. Quest’ultimo può aiutare il conducente a evitare un ostacolo individuando una possibile traiettoria alternativa e integra anche un assistente alla svolta.

Tra le tecnologie più interessanti figura l’assistente adattivo alla guida evoluto, capace di intervenire sulla velocità e sullo sterzo. Grazie all’integrazione con i dati online, il sistema può anche arrestare automaticamente la vettura al semaforo rosso, una prima assoluta per la gamma Audi secondo quanto dichiarato dalla Casa.

Particolarmente originale è infine il sistema di ausilio al parcheggio basato sui principi del machine learning. Il conducente può “insegnare” alla vettura fino a cinque diverse manovre, che potranno poi essere ripetute autonomamente. L’assistente alla retromarcia può inoltre memorizzare gli ultimi 50 metri percorsi e utilizzarli per effettuare autonomamente la manovra di uscita da un vicolo cieco.

Prodotta a Ingolstadt, la nuova Audi A2 e-tron arriverà nelle Concessionarie italiane a gennaio 2027. Il listino partirà da 38.350 euro. Audi sottolinea anche l’impiego di materiali riciclati: oltre 300 componenti della vettura sono realizzati utilizzando acciaio, alluminio o plastica provenienti da materiali giunti a seconda vita.



