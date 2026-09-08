Talking Tom Heroes: Super Amici porta l'azione interattiva dei supereroi nei cinema italiani

Le avventure di Talking Tom e dei suoi amici supereroi arrivano per la prima volta sul grande schermo italiano con un'esperienza cinematografica interattiva di 60 minuti, pensata per coinvolgere i più piccoli direttamente dal 17 settembre 2026.

Il fenomeno globale Talking Tom & Friends, il cui successo ha superato i 27 miliardi di download in tutto il mondo, inaugura una nuova era del divertimento grazie a Talking Tom Heroes: Super Amici - Al cinema. Questo speciale evento sarà disponibile nelle principali catene cinematografiche italiane come UCI Cinemas, UniCi e The Space, offrendo ai bambini la possibilità di vivere storie amate in modo nuovo e coinvolgente.

La grande novità di questa esperienza è l'interattività: momenti pensati per far partecipare attivamente i bambini all'avventura, spingendoli a diventare veri protagonisti al fianco dei famosi personaggi della serie. La visione si trasforma così in partecipazione, stimolando gioco, immaginazione e condivisione in sala e anche a casa.

Basato sulla fortunata serie animata in onda su Cartoonito, lo speciale a tema supereroi vede Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben e Talking Hank scoprire poteri straordinari e affrontare sfide insieme in una coloratissima Peak City. I piccoli spettatori saranno chiamati a guidare e aiutare i loro eroi in un racconto che, tra umorismo e nuove capacità, trasmette valori positivi legati all'amicizia, alla resilienza e alla fiducia in se stessi.

Prima del debutto nazionale, il 14 settembre 2026 all'UCI Cinemas MilanoFiori sarà possibile partecipare a un'esclusiva anteprima insieme ai personaggi di Talking Tom e Talking Angela. Dopo la proiezione nei cinema, l'avventura prosegue anche a casa grazie alla nuova collezione di giocattoli ufficiali distribuita da Maggio3 e disponibile nei principali negozi. Action figure, veicoli, pupazzi e set permetteranno ai bambini di continuare il gioco, esplorando nuove storie con i loro supereroi preferiti.

Il 2026 si annuncia perciò un anno ricco di scoperte per piccoli spettatori e famiglie alla ricerca di esperienze innovative, tra azione, divertimento e valori che uniscono.