LG svela a IFA 2026 la nuova gamma di TV Micro RGB: rivoluzione nella qualità dell'immagine

LG presenta a IFA 2026 i nuovi TV Micro RGB e Micro RGB evo: fedeltà cromatica, processore α11 Gen3 AI e certificazione TÜV Rheinland per la purezza dei colori RGB.

LG Electronics debutta a IFA 2026 con la sua nuova gamma di TV Micro RGB, portando sotto i riflettori il modello Micro RGB evo (MRGB95), un dispositivo che punta a ridefinire gli standard di purezza cromatica e qualità dell'immagine nei grandi formati LCD premium.

Al centro delle novità, la tecnologia proprietaria Micro RGB, supportata dal nuovo processore α11 Gen3 dotato di AI, garantisce colori straordinariamente puri. Questo connubio di innovazione e ingegneria ha permesso a LG di ottenere la prestigiosa certificazione "High Purity RGB Spectrum Display" da TÜV Rheinland, un riconoscimento che testimonia la capacità dei nuovi TV di restituire uno spettro cromatico RGB privo di commistioni tra le lunghezze d'onda dei colori primari.

La certificazione TÜV Rheinland conferma che Micro RGB evo di LG supera una valutazione rigorosa della capacità di restituire colori fisicamente e otticamente puri, senza alcuna commistione tra le lunghezze d'onda RGB sottolinea Hüseyin Derman, Regional Sales Manager Products Europe di TÜV Rheinland, evidenziando l'importanza di questa conquista tecnologica.

Il cuore dei nuovi TV è il processore α11 Gen3 con AI, già noto per equipaggiare i modelli OLED di riferimento, capace tramite il Dual AI Engine di analizzare in tempo reale texture e contorni per offrire immagini più coerenti e dettagliate sia nei film che nelle serie TV e nei videogiochi. Il modulo Precision Color Enhancer lavora costantemente per preservare la purezza assoluta di ogni colore primario, gestendo con precisione ogni gradazione e passaggio tonale. La tecnologia Micro Dimming Ultra, infine, regola la luminosità su migliaia di zone, mantenendo dettagli sia nelle ombre profonde che nei punti luce più intensi.

Micro RGB evo unisce la purezza cromatica della nostra tecnologia proprietaria Micro RGB all'intelligenza del processore α11 Gen3 con AI, per un'esperienza visiva su grandi schermi che non ha eguali afferma Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company. Le sue prestazioni RGB, validate da un ente indipendente, riflettono il nostro impegno a ridefinire gli standard della qualità d'immagine LCD premium. E con Mini RGB evo, che completa la nostra offerta RGB, siamo orgogliosi di rendere disponibile una gamma ancora più ampia di soluzioni ad alte prestazioni.

Micro RGB evo sarà visibile allo stand LG, Hall 18 di Messe Berlin, durante tutta la fiera IFA 2026, accompagnato dagli altri modelli della gamma come Mini RGB evo. L'innovazione nei display di LG segna così un nuovo capitolo nel mondo dell'home entertainment, puntando a offrire colori realistici e qualità dell'immagine senza precedenti.