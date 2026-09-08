Opel Classic celebra passato e futuro all'edizione 2026 del Klassikertreffen di Rüsselsheim

Opel Classic presenta auto storiche e novità al Klassikertreffen 2026 presso la storica Opel Schmiede, tra esposizioni da record e modelli futuristici.

Le alte prestazioni firmate Opel saranno protagoniste assolute al Klassikertreffen di Rüsselsheim 2026, evento che per la prima volta si svolgerà nei suggestivi spazi della storica Opel Schmiede di Mainzer Straße, in occasione del suo 90° anniversario. Domenica 13 settembre, dalle 10:00 alle 16:00, visitatori e appassionati potranno immergersi in un'atmosfera unica, dove la tradizione industriale incontra l'innovazione automobilistica.

Opel punta i riflettori sui suoi veicoli simbolo del passato e del futuro. Spicca la leggendaria auto a razzo RAK 2 del 1928, protagoniste di un record storico di velocità: il 23 maggio 1928, Fritz von Opel sfrecciò all'Avus di Berlino a 238 km/h su questa futuristica vettura dotata di 24 razzi, inaugurando così l'era delle tecnologie estreme e gettando le basi per l'esplorazione spaziale. In quel giorno, Opel annunciò spettacolarmente l'alba dell'era dei razzi - e pose la prima pietra angolare per il volo spaziale con pilota.

Non mancheranno i veicoli di servizio marchiati Blitz, autentici protagonisti sia nel passato che nel presente. Saranno esposti lo storico camion dei Vigili del Fuoco Blitz-Drehleiter DL 18 del 1962, con scala girevole Magirus di 18 metri, e la Opel Rekord Caravan del 1985, utilizzata come mezzo di comando fino al 2010 e ancora in grado di raccontare storie di prontezza operativa e innovazione.

Emozioni garantite anche grazie all'Opel Rocks e-XTREME, sorprendente biposto elettrica adatta anche ai giovanissimi, qui reinterpretata in chiave offroad con un design grintoso e un'anima divertente. L'Opel Rocks e-XTREME porta questo concetto all'estremo - come un veicolo off-road, tutto elettrico, divertente, con un vero fattore 'wow'.

Il futuro delle compatte sportive è rappresentato dalla nuova Opel Corsa GSE, protagonista tra le hot hatch di nuova generazione. Questa variante ad alte prestazioni, completamente elettrica, vanta 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, primato assoluto nella gamma Corsa. La nuova Opel Corsa GSE offre un'esperienza di guida avanzata e altamente dinamica. Vibrante, emozionante e completamente elettrica. Un'auto sportiva quotidiana nella più alta tradizione!

A completare l'esposizione, modelli iconici come la Opel Kadett, la Astra di diverse generazioni e la storica Commodore GS/E del 1971, esempio di berlina sportiva che ha segnato gli anni Settanta grazie al perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni.

L'anniversario della Opel Schmiede sarà celebrato anche da una mostra speciale, curata con il contributo della città di Rüsselsheim e arricchita dalle opere dell'artista locale Sam Khayari: fotografie storiche, filmati e pezzi originali permetteranno ai visitatori di scoprire la storia industriale di Opel e la sua capacità di innovare.

Un evento imperdibile per gli appassionati e le famiglie, dove emozioni, tecnologia e tradizione si incontrano tra auto leggendarie, modelli innovativi ed esperienze uniche, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Opel nella storia dell'automobile.