OTTOBRE pubblica il nuovo singolo "non mi va": energia metal contro l'apatia quotidiana

Dall' 11 settembre, OTTOBRE lancia il nuovo singolo "non mi va", un brano che esplode di energia grazie a una produzione fortemente influenzata dal metal contemporaneo. Dopo aver sperimentato sonorità più pop e nu metal, l'artista prosegue il suo percorso evolutivo proponendo una traccia che affronta il tema dell'apatia e del burnout quotidiano.



non mi va si distingue per la potenza delle chitarre distorte e i ritmi serrati, elementi che trasportano l'ascoltatore in un'esperienza catartica dove la frustrazione viene canalizzata in forza attiva. Al centro del brano si trova la fatica di vivere la routine, la difficoltà di affrontare i piccoli gesti quotidiani e il desiderio di isolarsi, restituendo questi sentimenti in una valvola di sfogo ad alto impatto emotivo.



La canzone interpreta con lucidità il malessere dei tempi moderni: dall'isolamento davanti agli schermi digitali all'insofferenza verso relazioni di circostanza e stimoli esterni, senza dimenticare il rifiuto delle aspettative imposte dal mondo. Come racconta OTTOBRE, "non mi va ha lo stesso sapore del mal di stomaco che si ha prima di tornare a scuola senza aver fatto i compiti delle vacanze, ma adesso posso dirlo che non ho voglia di dare sempre ragione a tutti, di essere sempre perfetta, che non ho voglia e basta".



Un contrasto potente tra racconto e produzione dà voce a una nuova fase per l'artista: mentre il testo esprime blocco e stanchezza, la base musicale ribalta il senso di paralisi attraverso la forza del metal, offrendo un modo per esorcizzare le pressioni quotidiane. Questo nuovo singolo prosegue il percorso artistico di OTTOBRE iniziato con pugnale e portato avanti con tracce come prima dell'alba e foto, segnando una crescita verso sonorità più personali e aggressive.



OTTOBRE, al secolo Giulia, si è fatta conoscere grazie al suo stile personale che mescola influenze pop rock anni 2000, come Paramore e Avril Lavigne, con le ultime tendenze di Olivia Rodrigo. Il suo primo EP GOMME DA MASTICARE e la successiva versione Deluxe GOMME MASTICATE hanno evidenziato un cambio di pelle, aprendo la strada a una produzione più ruvida e intensa.





