Avila si trasforma: tornano le Giornate Medievali e il Mercato delle Tre Culture

Dal 3 al 6 settembre la città spagnola di Avila ospiterà uno degli eventi storici più scenografici del Paese: le Giornate Medievali e il Mercato delle Tre Culture. L'iniziativa, ormai appuntamento fisso e di grande richiamo per il pubblico europeo, anima l'intera città facendo rivivere il Medioevo tra le antiche mura fortificate - considerate tra le meglio conservate al mondo - e le strade impregnate di tradizione.



Nei quattro giorni della manifestazione, visitatori e appassionati saranno immersi in spettacoli di falconeria, tornei cavallereschi, rievocazioni storiche, mercati artigianali e performance tematiche che celebrano l'incontro tra culture cristiana, ebraica e musulmana. Un viaggio nel tempo tra torri, colori e costumi che ogni anno attira oltre 100.000 persone provenienti da tutta Europa.



Grazie alla sua unicità e al forte legame con il patrimonio UNESCO di Avila, l'evento punta sempre più a intercettare turisti italiani e operatori di settore, valorizzando un turismo esperienziale di qualità. Nel programma, che prevede un'estensione di una giornata rispetto alle edizioni precedenti, figurano oltre 250 arcieri, più di 200 artigiani, centinaia di figuranti e numerosi gruppi internazionali, con la presenza anche di realtà italiane da anni protagoniste delle esibizioni storiche.



L'evento si distingue per la spettacolarità delle sue rappresentazioni e per la capacità di coinvolgere il pubblico in un vero e proprio palcoscenico diffuso nella città. L'identità di Avila emerge così con forza: tra simboli culturali, mestieri antichi, sapori tradizionali e un racconto plurale che unisce passato e presente.



"Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia", hanno commentato dall'organizzazione.



Le Giornate Medievali di Avila confermano dunque il proprio ruolo tra gli eventi di riferimento del panorama europeo delle rievocazioni storiche, offrendo un'esperienza che fonde spettacolo, tradizione e identità culturale. Come sottolineato dalle organizzatrici di AT Comunicazione: "Accogliamo con grande orgoglio questo incarico e non vediamo l'ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l'unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa".



Dalla falconeria alle botteghe antiche, dal multiculturalismo alla scenografia delle mura millenarie, Avila a settembre sarà una tappa imperdibile per chiunque voglia vivere la magia del Medioevo in chiave contemporanea.