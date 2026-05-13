FAS Pendezza rivoluziona il gioco d'arredo: tra heritage, outdoor e collaborazione con Fiat 500

Il gioco si trasforma in progetto di design, diventando vero e proprio oggetto d'arredo destinato agli spazi più esclusivi, sia outdoor che indoor. FAS Pendezza presenta una doppia novità per il 2026, entrambe firmate dall'art direction di Basaglia + Rota Nodari: la nuova collezione Offshore e la licenza FAS Pendezza x Fiat 500.



Offshore rappresenta una reinterpretazione dei classici marchiati FAS Pendezza, come i calciobalilla Boss e Cross e il tavolo da ping-pong Grasshopper, impreziositi da dettagli ispirati al mondo della nautica. Realizzati con texture e grafiche che richiamano il teak e la luminosità elegante degli yacht, questi prodotti sono concepiti per dialogare con ambienti di pregio quali terrazze, giardini, residenze private e spazi hospitality affacciati sul mare.



Nella stessa linea debutta Cornelius Offshore, una nuova versione del cornhole, dove l'attenta scelta dei materiali e il design essenziale confermano la capacità di FAS Pendezza di rinnovare la tradizione restando fedele alle alte prestazioni tecniche.



A fianco di Offshore prende vita la collezione FAS Pendezza x Fiat 500, esito dell'incontro tra due simboli del Made in Italy. Il gioco - soprattutto il calciobalilla - diventa emblema di stile di vita oltre che di design. La personalizzazione abbraccia i modelli Cross e Ciclope, adattabili sia per l'uso indoor sia outdoor, e rende omaggio ai colori iconici della Fiat 500 storica: l'azzurro con finiture bianche e il piano intrecciato per Cross 500 Heritage, il rosso corallo (in gamma dal 1968 al 1972) e il verde chiaro (introdotto nel 1957) per Ciclope 500 Heritage.



Completano la personalizzazione i loghi Fiat 500 nella versione storica insieme ai segnapunti nei colori della bandiera italiana, impreziosendo l'esperienza di gioco e rendendola rappresentazione di uno stile di vita italiano fatto di creatività, viaggio e convivialità.



Offshore e FAS Pendezza x Fiat 500 delineano una visione condivisa: il gioco viene elevato a progetto culturale e oggetto di relazione sociale, capace di raccontare la storia italiana attraverso materiali, memoria e cura del dettaglio.





