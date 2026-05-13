Lamborghini inaugura il nuovo showroom di Poole e presenta la gamma ibrida

Lamborghini apre il tredicesimo showroom nel Regno Unito a Poole, esponendo tutta la gamma ibrida: Revuelto, Temerario e Urus SE. Focus su design e innovazione.

Automobili Lamborghini rafforza la propria presenza nel Regno Unito con l'apertura del nuovo showroom a Poole, nel Dorset. Il marchio italiano continua così a investire in uno dei propri mercati chiave, portando il numero delle sedi britanniche a tredici. L'inaugurazione, alla presenza del Presidente e CEO Stephan Winkelmann, segna un passo importante nella strategia di crescita sul territorio inglese, offrendo agli appassionati un nuovo punto di riferimento sulla costa sud dell'Inghilterra dove prestazioni, design e artigianalità italiana si fondono in una proposta esclusiva.

Il nuovo showroom di Poole rafforza ulteriormente la presenza di Lamborghini nel Regno Unito, uno dei mercati più importanti per il brand a livello globale. Con questa apertura, la nostra rete nel Paese raggiunge le tredici sedi, confermando il valore strategico di un mercato che continua a ricoprire un ruolo centrale per Automobili Lamborghini, ha dichiarato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO. Allo stesso tempo, rappresenta un'ulteriore occasione per valorizzare la nostra gamma completamente ibrida, espressione della leadership Lamborghini in termini di design e prestazioni. Continuiamo a lavorare per offrire ai clienti un'esperienza sempre più personalizzata, definita da innovazione e artigianalità italiana.

Il nuovo spazio espositivo è stato progettato per offrire esperienze immersive ai clienti Lamborghini. Oltre alla vendita e assistenza dei veicoli, la concessionaria propone personalizzazioni su misura e ospita eventi esclusivi, celebrazione delle radici italiane del brand e della sua community globale. L'eredità di artigianalità, eccellenza e creatività rimane al centro anche nella nuova sede britannica.

Per l'occasione, è stata esposta l'intera gamma Lamborghini completamente ibrida, a testimonianza della svolta tecnologica e sostenibile della casa di Sant'Agata Bolognese. Ad attirare l'attenzione sono soprattutto Temerario, la più recente novità nella famiglia delle supersportive ibride, Revuelto, prima HPEV V12 di Lamborghini, e Urus SE, il primo Super SUV plug-in hybrid del marchio. Inoltre, presente anche la Lamborghini Centenario, iconica edizione limitata a 40 esemplari dotata di motore V12 aspirato da 770 CV, esposta come trait d'union con la futura Lamborghini Fenomeno e simbolo della ricerca di esclusività del brand.

Revuelto, la prima Lamborghini V12 High Performance Electrified Vehicle, introduce un nuovo paradigma nelle supersportive. Il suo powertrain combina un motore V12 aspirato da 6,5 litri con tre motori elettrici e una batteria agli ioni di litio ad alta potenza specifica, per una potenza complessiva di 1.015 CV. Questa architettura consente uno scatto 0-100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima superiore a 350 km/h, con un'erogazione istantanea della coppia e un'efficienza elevata. L'inedito cambio a doppia frizione a 8 rapporti, introdotto per la prima volta su una Lamborghini V12, si somma alle modalità di guida evolute e alla gestione sinergica di propulsione elettrica e motore termico. All'architettura leggera in carbonio si uniscono aerodinamica avanzata e torque vectoring elettrico che garantiscono agilità e stabilità eccellenti.

Temerario rappresenta la nuova "fuoriclasse" del marchio, ridefinendo i limiti della supersportiva ibrida. Spinta da un motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, sviluppa oltre 920 CV e raggiunge gli eccezionali 10.000 giri/min, un traguardo unico nel segmento. Il sistema plug-in hybrid consente una distribuzione ottimale della coppia e reattività senza precedenti, garantendo prestazioni estreme sia su strada che in pista. L'architettura leggera e il torque vectoring elettrico esaltano ulteriormente agilità, precisione di guida e coinvolgimento emozionale tipico delle Lamborghini.

Urus SE, nuovo riferimento tra i Super SUV, adotta un V8 biturbo abbinato a motore elettrico e batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. La potenza complessiva raggiunge i 800 CV con 950 Nm di coppia e permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e fino a 200 km/h in 11,2 secondi, toccando i 312 km/h di velocità massima. L'autonomia in modalità elettrica supera i 60 km. Dotato di 13 modalità di guida, l'Urus SE si adatta a tutte le situazioni, dalla città al fuoristrada, offrendo la possibilità di personalizzare assetto e risposta di sterzo tramite la modalità EGO. L'integrazione di torque splitter centrale e differenziale posteriore a controllo elettronico assicura una trazione sempre ottimale e una dinamicità superiore su ogni terreno.

La presenza della Lamborghini Centenario, serie limitata spinta da un V12 aspirato da 770 CV, collega la tradizione all'innovazione e apre la strada alla nuova Fenomeno, modello che incarnerà l'artigianalità e l'esclusività del marchio anche nel futuro elettrificato.

L'espansione commerciale si accompagna al successo produttivo: nel 2025 Lamborghini ha consegnato 10.747 vetture a livello globale e conta 186 concessionari in 57 Paesi, supportata da uno stabilimento di Sant'Agata Bolognese all'avanguardia per sostenibilità e tecnologia. Con circa 3.000 dipendenti, il marchio continua a superare i limiti mantenendo fede ai suoi valori di coraggio, innovazione e autenticità.

La strategia Lamborghini punta a rafforzare la responsabilità ambientale e a ridefinire le prestazioni grazie all'elettrificazione, senza rinunciare alla passione e alle emozioni che distinguono ogni modello della casa del Toro.