A Roma nasce il coordinamento nazionale per la valorizzazione della canzone d'autore

Un importante passo per la scena musicale italiana: sabato 9 maggio, presso Officina Pasolini a Roma, si è tenuta una giornata interamente dedicata alla musica d'autore, culminata con la firma storica del protocollo di intesa che segna l'avvio ufficiale del MAC - Musica d'Autore Contemporanea. Questo coordinamento nazionale, promosso da Officina Pasolini e Club Tenco, coinvolge i principali premi e realtà del settore, affermandosi come punto di riferimento per la collaborazione e la crescita del patrimonio musicale italiano.

L'obiettivo del MAC è rendere più coesa e riconoscibile la filiera della canzone d'autore, rafforzando il suo ruolo di patrimonio culturale e strumento educativo a sostegno delle nuove generazioni di autori e autrici. Hanno aderito al protocollo realtà come Botteghe d'Autore, Club Tenco, MEI, Musicultura, Premi storici (Bindi, Lauzi, Ciampi, Testa, Parodi, Bianca D'Aponte), Officina Pasolini, Officina Roversi, The Buskin Contest, Voci per la libertà e molte altre, in una rete che copre l'intero territorio nazionale.

Il MAC avvia dunque le sue attività puntando a favorire il dialogo tra tutte le esperienze che contribuiscono alla valorizzazione della canzone d'arte italiana. Il coordinamento si inserirà subito all'interno di dibattiti istituzionali e di settore, a partire dalla partecipazione di Paolo Talanca all'incontro Al di là dei generi, politiche e strategie di sostegno alla creatività musicale contemporanea a Roma presso il Ministero della Cultura.

La giornata ha inoltre visto il debutto di FERMENTO, un nuovo network dedicato alla scena musicale italiana under 35. Promosso da Officina Pasolini e Club Tenco, FERMENTO nasce per dare voce e rappresentanza ai giovani artisti, offrendo un luogo reale di confronto, sviluppo e crescita condivisa. Il tavolo di lavoro creato in sinergia con il MAC raccoglie artisti emergenti, live club, etichette indipendenti e operatori del settore, con l'obiettivo di individuare bisogni, criticità e opportunità per le nuove generazioni della musica.

L'idea è quella di costruire insieme uno spazio dinamico, capace di mettere in relazione competenze, visioni e progettualità, sostenendo in particolare le realtà più giovani e in fermento. Numerosa la partecipazione già alla prima mattinata, segnale della forte domanda di spazi di confronto tra giovani professionisti della musica.

In chiusura della giornata, grande successo per la serata live Mi sono innamorato di te, condotta da Martina Zaralli. Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più promettenti della nuova scena d'autore: Ludovica Pasca, giovane cantautrice premiata per la sua scrittura autentica e ricerca sonora; Alessandro Ragazzo, finalista a Musicultura, che unisce cantautorato contemporaneo e suggestioni cinematografiche; Dente, protagonista consolidato del panorama musicale italiano, noto per la scrittura ironica e narrativa; ed Elasi, producer e DJ che fonde elettronica, pop e culture musicali in un linguaggio personale e visionario.