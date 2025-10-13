A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO

OPPO ha lanciato in Italia il suo nuovo smartphone, l’OPPO A6 Pro 5G, che si distingue per la capacità della sua batteria, la resistenza, e le avanzate funzioni di connettività. Dotato di una batteria da 6.500 mAh con tecnologia Flash Charge, questo dispositivo garantisce un’esperienza utente affidabile e duratura. La batteria, costruita con un design a celle in grafite ad alta densità, consente fino a 19,1 ore di riproduzione video su YouTube e un tempo di ricarica completo di soli 50 minuti grazie alla tecnologia SUPERVOOCTM da 80 W. Inoltre, supporta la ricarica inversa, trasformandolo anche in un utile hub di alimentazione portatile.

L’OPPO A6 Pro 5G è progettato per essere robusto. Con una resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP69 e resistenza agli urti di livello militare, questo smartphone è adatto per affrontare le sfide quotidiane. Il dispositivo incorpora materiali innovativi come il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield e una lega di alluminio ad alta resistenza, garantendo protezione da graffi e urti. Il suo display AMOLED da 120 Hz offre immagini di altissima qualità e una luminosità eccezionale fino a 1.400 nit, combinata a soluzioni software come il Trinity Engine e il Luminous Rendering Engine, che assicurano un’esperienza visiva fluida.

Uno degli aspetti distintivi dell’A6 Pro 5G è la sua eccellente connettività. Equipaggiato con AI LinkBoost 3.0, una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, il dispositivo identifica e commuta in maniera intelligente le reti, migliorando significativamente la connettività anche in ambienti difficili. In test recenti condotti in Italia, l’OPPO A6 Pro ha dimostrato prestazioni di rete superiori rispetto ai concorrenti, sia in ambienti montani come le Dolomiti, sia in contesti urbani complessi come la stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. “La serie OPPO A6 Pro è la serie A più potente di sempre, spingendosi verso nuovi limiti in ogni aspetto, dal design e dalla qualità dello schermo alla fotocamera, batteria e prestazione complessiva,” ha affermato Eason Xu, Product Marketing Manager di OPPO.

L’OPPO A6 Pro 5G è disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, in due eleganti varianti di colore: Lunar Titanium e Stellar Black. Il prezzo al pubblico è di 299,99€.