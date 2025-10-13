Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO

Published

OPPO ha lanciato in Italia il suo nuovo smartphone, l’OPPO A6 Pro 5G, che si distingue per la capacità della sua batteria, la resistenza, e le avanzate funzioni di connettività. Dotato di una batteria da 6.500 mAh con tecnologia Flash Charge, questo dispositivo garantisce un’esperienza utente affidabile e duratura. La batteria, costruita con un design a celle in grafite ad alta densità, consente fino a 19,1 ore di riproduzione video su YouTube e un tempo di ricarica completo di soli 50 minuti grazie alla tecnologia SUPERVOOCTM da 80 W. Inoltre, supporta la ricarica inversa, trasformandolo anche in un utile hub di alimentazione portatile.

L’OPPO A6 Pro 5G è progettato per essere robusto. Con una resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP69 e resistenza agli urti di livello militare, questo smartphone è adatto per affrontare le sfide quotidiane. Il dispositivo incorpora materiali innovativi come il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield e una lega di alluminio ad alta resistenza, garantendo protezione da graffi e urti. Il suo display AMOLED da 120 Hz offre immagini di altissima qualità e una luminosità eccezionale fino a 1.400 nit, combinata a soluzioni software come il Trinity Engine e il Luminous Rendering Engine, che assicurano un’esperienza visiva fluida.

Uno degli aspetti distintivi dell’A6 Pro 5G è la sua eccellente connettività. Equipaggiato con AI LinkBoost 3.0, una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, il dispositivo identifica e commuta in maniera intelligente le reti, migliorando significativamente la connettività anche in ambienti difficili. In test recenti condotti in Italia, l’OPPO A6 Pro ha dimostrato prestazioni di rete superiori rispetto ai concorrenti, sia in ambienti montani come le Dolomiti, sia in contesti urbani complessi come la stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. “La serie OPPO A6 Pro è la serie A più potente di sempre, spingendosi verso nuovi limiti in ogni aspetto, dal design e dalla qualità dello schermo alla fotocamera, batteria e prestazione complessiva,” ha affermato Eason Xu, Product Marketing Manager di OPPO.

L’OPPO A6 Pro 5G è disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, in due eleganti varianti di colore: Lunar Titanium e Stellar Black. Il prezzo al pubblico è di 299,99€.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

Motori

FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Tecnologia

A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO

Motori

Nuovo Toyota RAV4 Hybrid 2025: innovazione e design per un’icona dei SUV

Motori

Opelo e Opel Vizor: il nuovo volto del marchio tedesco

Moda

TUCANO URBANO e INTER insieme: arrivano i nuovi caschi EL’JETTIN INTER per celebrare la passione nerazzurra

Motori

ALPINE A290: prestazioni da hot hatch e agilità da city-car

Tecnologia

GOOGLE: arriva Gemini AI Pro senza costi per 12 mesi per gli studenti maggiorenni in Italia

Spettacolo

JACK SAVORETTI: disponibile adesso il nuovo singolo “DO IT FOR LOVE”

Spettacolo

MARTE collabora con YOUNG HASH nel nuovo singolo “Il mio deal” disponibile da ora

Motori

La mobilità elettrica di BYD approda a “Che Tempo Che Fa”

Motori

Kia anticipa le normative europee con il “Battery Passport”

Motori

INEOS Grenadier al 4×4 Fest di Carrara per un’esperienza off road imperdibile

Spettacolo

Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Spettacolo

PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

GOOGLE: arriva Gemini AI Pro senza costi per 12 mesi per gli studenti maggiorenni in Italia

L’intelligenza artificiale è ormai al centro della rivoluzione educativa globale, e Google compie un nuovo passo importante per democratizzare l’accesso a queste tecnologie. Con...

11 ore ago

Tecnologia

Auricolari SmartBuds AI: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale firmata SBS

Nel mondo della tecnologia, l’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico, ma una realtà che semplifica la vita quotidiana e professionale. È in...

3 giorni ago

Motori

Mercedes-Benz ELF: un nuovo approccio alla ricarica dei veicoli elettrici

Nel panorama in continua evoluzione della mobilità elettrica, Mercedes-Benz presenta una novità rivoluzionaria: il veicolo sperimentale di ricarica ELF. Questo prototipo rappresenta un avanzamento...

3 giorni ago

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2, l’innovativo schermo touch da 27 pollici progettato per offrire libertà e versatilità senza precedenti. Dopo il...

4 giorni ago