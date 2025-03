Acer espande la sua gamma di Chromebook con sette nuovi dispositivi potenti e versatili

Acer amplia la sua linea di Chromebook introducendo sei nuovi Chromebook Plus e un Chromebook detachable, offrendo prestazioni avanzate grazie a processori di ultima generazione e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questi nuovi dispositivi rappresentano la soluzione ideale per utenti che cercano affidabilità, velocità e produttività, sia in ambito lavorativo che scolastico.

I nuovi Acer Chromebook Plus sono dotati dell’intelligenza artificiale di Google, garantendo un’esperienza utente migliorata. Rispetto ai modelli precedenti, offrono il doppio della velocità, della memoria e dello spazio di archiviazione. Tra le funzionalità AI più interessanti troviamo Aiutami a leggere, modifica delle foto, riassunto dei contenuti e creazione di bozze.

Dal punto di vista dell’hardware, i nuovi Chromebook Plus vantano display WUXGA con rapporto 16:10, luminosità di 300 nit e rivestimento antiriflesso, offrendo immagini nitide anche in ambienti luminosi. Inoltre, i touchscreen opzionali migliorano l’interazione con il dispositivo.

I nuovi dispositivi Acer sono progettati per massimizzare la produttività. Includono una tastiera retroilluminata opzionale, un tasto di inserimento rapido, Wi-Fi 7 per una connessione più veloce e affidabile, 4G LTE per la connettività in mobilità, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e una porta HDMI. Inoltre, la certificazione MIL-STD-810H assicura resistenza e durabilità, mentre la ricarica rapida garantisce autonomia prolungata.

Il modello Acer Chromebook Plus 514 integra un processore Intel Core 3 N355, un display WUXGA da 14 pollici e una webcam FHD. L’Acer Chromebook Plus 516 è dotato di processori fino a Intel Core 7, un display WUXGA da 16 pollici e una webcam FHD. L’Acer Chromebook Plus 514 (versione avanzata) offre processori fino a Intel Core 7, un display WUXGA da 14 pollici, una webcam QHD e fino a 17 ore di autonomia.

Con l’acquisto di un Chromebook Plus, gli utenti riceveranno 12 mesi di Gemini Advanced, 2TB di spazio di archiviazione cloud e l’integrazione completa di Gemini nelle app Google.

Acer offre soluzioni specifiche per il mondo aziendale con tre modelli Enterprise, dotati di certificazione TCO 10.0 e EPEAT Gold. Il modello Acer Chromebook Plus Enterprise 514 integra un processore Intel Core 3 N355, un display WUXGA da 14 pollici, pesa 1,4 kg e ha uno spessore inferiore a 18 mm. L’Acer Chromebook Plus Enterprise 516 dispone di processori fino a Intel Core 7, un display WUXGA da 16 pollici e una webcam QHD. L’Acer Chromebook Plus Enterprise 514 (avanzato) include processori fino a Intel Core 7, un display WUXGA da 14 pollici e una webcam QHD.

Acer introduce anche il nuovo Chromebook Tab 311, un dispositivo detachable progettato per chi ha bisogno di mobilità e flessibilità. Dotato di processore MediaTek Kompanio 520, questo Chromebook offre fino a 128 GB di archiviazione e 8 GB di memoria LPDDR4X. Il display IPS da 10,95 pollici WUXGA con frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura immagini nitide e colori vividi. I doppi altoparlanti migliorano l’esperienza multimediale, mentre la fotocamera frontale da 2 MP e quella posteriore da 5 MP con autofocus garantiscono una qualità d’immagine superiore.

Per la connettività, il dispositivo include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, con opzione 4G LTE per chi necessita di un accesso a Internet sempre disponibile. La batteria da 8.000 mAh offre un’autonomia superiore a 10 ore. Inoltre, il Chromebook Tab 311 viene fornito con una penna stilo USI 2.0 agganciabile e una tastiera folio.

Con l’acquisto di Acer Chromebook Tab 311, gli utenti ricevono 3 mesi di Gemini Advanced, 2TB di spazio cloud e l’integrazione di Gemini in Gmail, Docs e altre app Google.

Grazie a queste novità, Acer conferma il suo impegno nell’offrire dispositivi potenti, versatili e accessibili, perfetti per studenti, professionisti e aziende che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.