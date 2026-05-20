Google svela l'era agentica di Gemini: AI attiva nei prodotti e nuovi device

Google ha inaugurato una nuova fase dello sviluppo tecnologico, definendo l'arrivo dell'era agentica di Gemini. Il cambiamento chiave è il passaggio da un'AI che risponde alle richieste a una capace di agire in autonomia per conto dell'utente. Durante l'evento Google I/O, è stato sottolineato come questa rivoluzione sia già realtà per milioni di persone e sviluppatori.



AI Mode nella Ricerca ha superato il miliardo di utenti attivi mensili, mentre l'app Gemini registra oltre 900 milioni di accessi ogni mese. Nel frattempo, più di 8,5 milioni di sviluppatori stanno creando ogni mese nuove applicazioni basate sui modelli Google. Le ambizioni per il futuro puntano a liberare produttività e creatività grazie a un'AI naturale e conversazionale, integrata in sempre più prodotti e dispositivi.



YouTube viene ripensato con la nuova funzionalità Ask YouTube, che trasforma la ricerca di contenuti video in un'esperienza interattiva, aggregando video e Shorts per risposte immediate ai quesiti degli utenti. Sul fronte della produttività, arrivano strumenti vocali come Gmail Live, Keep e Docs Live, che rendono possibile la creazione e modifica di documenti con la voce. Inoltre, Google Pics, basato su un innovativo modello Nano Banana, permette di editare immagini in modo preciso e intuitivo.



In autunno debutteranno i nuovi occhiali intelligenti dotati di assistenza vocale privata tramite Gemini. Questi device promettono di offrire consulenza in tempo reale mantenendo le mani libere e lo sguardo rivolto all'orizzonte.



Le novità passano anche per i modelli di AI di frontiera: Gemini 3.5 Flash combina intelligenza avanzata e rapidità, mentre Gemini Omni permette di generare qualsiasi contenuto a partire da vari input, inclusi i video. Google annuncia anche Antigravity 2.0 per permettere, tramite una piattaforma desktop, di costruire agenti AI autonomi e orchestrati con semplicità.



Sul piano degli agenti personali, debutta Gemini Spark, il nuovo agente personale attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tra gli strumenti presentati spiccano Daily Brief, per avere un riepilogo mattutino delle novità più rilevanti, e nella Ricerca arrivano agenti di contesto con interfacce generative personalizzate e un Carrello universale intelligente.



L'attenzione alla sicurezza resta al centro delle strategie Google: vengono introdotti nuovi sistemi di verifica, come SynthID e C2PA in Ricerca, Gemini e Chrome, mentre l'agente Code Mender di DeepMind va a rafforzare la protezione delle piattaforme. Gemini for Science apre scenari inediti anche per la ricerca scientifica, offrendo strumenti AI in grado di accelerare i progressi accademici e tecnologici.



Costruire fiducia ed estendere i confini della scoperta digitale sono le priorità di questa fase: Google si prepara a scrivere un nuovo capitolo, integrando intelligenza artificiale avanzata in ogni aspetto della vita quotidiana e professionale.