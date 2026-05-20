nubia Neo 5 GT arriva in Italia: smartphone gaming con AI e raffreddamento attivo

nubia Neo 5 GT debutta in Italia con raffreddamento attivo, AI avanzate e due design per gamer e utenti esigenti. Scopri tutte le funzionalità e varianti.

nubia lancia ufficialmente in Italia il nuovo nubia Neo 5 GT, uno smartphone gaming progettato per offrire prestazioni elevate grazie a un mix di raffreddamento attivo, funzionalità AI avanzate e due design distintivi.

nubia Neo 5 GT è pensato specificamente per i giovani gamer e per gli utenti che cercano stabilità, fluidità e versatilità in un dispositivo all'avanguardia. Il cuore dello smartphone è il processore MediaTek Dimensity 7400, una soluzione capace di sostenere sessioni di gioco intense e un utilizzo quotidiano senza compromessi, mentre il sistema Neo Trigger 5.0 e la piattaforma AI Game Space 5.0 aumentano il coinvolgimento e la reattività durante le partite.

Una delle caratteristiche più innovative è il sistema di raffreddamento attivo integrato in un design completamente piatto, pensato per garantire comfort e prestazioni stabili anche nei momenti di massimo sforzo. Il dispositivo è offerto in due varianti estetiche: la versione da 8+256 GB presenta un look minimale ed elegante, mentre la versione da 12+256 GB adotta un design da gaming più marcato con illuminazione RGB integrata.

Dal punto di vista tecnico, nubia Neo 5 GT propone un display OLED da 6,8 pollici in risoluzione 1.5K e una batteria da ben 6.210 mAh dotata di ricarica rapida da 45W. Lo smartphone integra inoltre una suite di funzionalità AI utili sia per il gaming sia per la produttività quotidiana, inclusi AI Copilot Demi 2.0, AI Translate e AI Image/Text Generation.

Il nuovo smartphone è già disponibile in Italia nelle due configurazioni menzionate, permettendo agli appassionati di tecnologia e giochi mobile di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze sia con eleganza che con uno stile gaming più acceso.