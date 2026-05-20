LG ARTCOOL AI Black: climatizzazione intelligente e design nero opaco in Italia

LG Electronics porta in Italia il nuovo climatizzatore LG ARTCOOL AI Black, un modello che fonde eleganza minimalista e tecnologie d'avanguardia per una gestione della climatizzazione domestica sempre più smart e sostenibile.

Design e funzionalità si incontrano in un prodotto caratterizzato da una finitura nero opaco, linea essenziale e una griglia inferiore distintiva. Quest'ultima non solo arricchisce l'estetica con un tratto moderno, ma introduce anche una diffusione dell'aria ampia e avvolgente, superiore a 180 gradi, attenuando la sensazione di flusso diretto per garantire un comfort naturale e continuo.

Il nuovo ARTCOOL AI Black amplia la famiglia ARTCOOL, quella dedicata da LG al connubio creativo fra design contemporaneo e massima integrazione negli spazi abitativi. Tra le varianti si trovano soluzioni come la Gallery Photo, che può essere personalizzata con fotografie o opere d'arte, la Gallery LCD con display integrato da 27 pollici e speaker, o la versione AI Mirror, che riflette l'ambiente circostante per un effetto di continuità visiva.

Il cuore tecnologico del nuovo modello è il sistema di Intelligenza Artificiale LG, che apprende le abitudini dell'utente e adatta le impostazioni operative in modo dinamico. La modalità AI Air regola automaticamente intensità e direzione del flusso d'aria in base alle condizioni della stanza e alla posizione delle persone. La funzione Soft Air, invece, entra in azione quando la temperatura desiderata è raggiunta: l'uscita dell'aria dal deflettore inferiore è chiusa mentre il diffusore frontale garantisce un flusso indiretto e silenzioso, migliorando ulteriormente il comfort.

L'Intelligenza Artificiale svolge anche una funzione chiave nell'ottimizzazione energetica: tramite il sistema AI kW Manager è possibile monitorare i consumi, impostare soglie di risparmio e mantenere un controllo puntuale sull'efficienza dell'impianto, grazie anche ai sensori che rilevano la presenza di persone e l'apertura delle finestre per adattare il funzionamento alle condizioni reali dell'ambiente.

Il compressore DUAL Inverter, coperto da 10 anni di garanzia, assicura silenziosità, durata nel tempo ed efficacia, con il refrigerante R32 che riduce sensibilmente l'impatto ambientale, confermando l'impegno verso la sostenibilità.

Particolare attenzione è riservata alla qualità dell'aria, grazie alla tecnologia Total Air Care che prevede filtrazione a 5 livelli contro polveri e allergeni e la funzione Freeze Cleaning per rimuovere impurità dallo scambiatore di calore. Il tutto è gestibile da remoto tramite connettività Wi-Fi e app LG ThinQ, che offre controllo e monitoraggio anche fuori casa.

LG ARTCOOL AI Black è già disponibile in Italia in versione monosplit con potenze da 9.000 a 12.000 BTU, rispettivamente a 1.249 e 1.349 euro. Una soluzione che segna un nuovo standard per chi cerca performance, estetica e rispetto dell'ambiente in un sistema di climatizzazione domestica.