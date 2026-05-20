Amazfit Bip Max: lo smartwatch che rende il fitness accessibile a tutti

Arriva in Europa Amazfit Bip Max, l'ultimo smartwatch progettato per accompagnare chi desidera uno stile di vita più attivo senza pressioni e con un concreto supporto motivazionale. Il nuovo modello si distingue per il prezzo accessibile - meno di 100 euro - e punta a guidare anche i principianti verso allenamenti regolari e abitudini salutari a lungo termine.



Bip Max offre un ampio display AMOLED da 2,07 pollici da 3000 nit, ideale sia per chi si allena all'aperto sia per chi pratica sport al chiuso. L'interfaccia sviluppata su Zepp OS 5.0 risulta intuitiva, personalizzabile nella dimensione dei caratteri e facilitata da un ecosistema di quadranti che incentivano al movimento quotidiano.



Con oltre 150 modalità sportive supportate, dalla camminata al nuoto, lo smartwatch monitora le attività più diffuse tra i principianti. La funzione Zepp Coach consente di creare piani personalizzati in base al proprio livello, con accesso a una ricca libreria di allenamenti e compatibilità con piattaforme come Runna e TrainingPeaks.



Tra i punti di forza, la gestione intelligente della salute: monitoraggio dello stato fisico, del recupero e della stanchezza su base giornaliera, BioCharge che aggiorna in tempo reale i livelli di energia fisica e mentale, più algoritmi avanzati sul sonno e sullo stress. Tutti i dati vengono raccolti in report consultabili con un solo tocco.



Bip Max integra anche funzioni multimediali e di navigazione avanzate. Grazie a 4 GB di memoria interna, consente di installare app sportive, ascoltare musica e podcast senza necessità dello smartphone, e di utilizzare mappe offline per muoversi in sicurezza anche all'aperto. La gestione dell'usura delle scarpe da corsa aiuta i principianti a progredire accompagnandoli verso sessioni più impegnative.



Tra le caratteristiche chiave figura la batteria da 550 mAh che assicura fino a 20 giorni di autonomia con utilizzo normale e 10 giorni in modalità intensiva. Il GPS con polarizzazione circolare brevettata garantisce tracciamenti accurati e lunga durata durante gli allenamenti all'aperto.



Lo smartwatch sarà disponibile dal 20 maggio 2026 sui siti europei Amazfit e dai partner autorizzati al prezzo consigliato di 99,90 euro nella versione Argento, con una gamma che si arricchirà poi delle varianti Blu scuro e Grigio carbonio. L'ultimo smartwatch è stato progettato per chi desidera adottare gradualmente uno stile di vita più attivo. Nessuna pressione, ma un sostegno concreto e la motivazione per allenarsi 2-3 volte alla settimana per 30 minuti. Innovazione, autonomia e semplicità fanno di Amazfit Bip Max una soluzione pensata su misura per chi sceglie di iniziare a prendersi cura di sé."