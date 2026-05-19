Nilox lancia monopattini elettrici già pronti per il nuovo obbligo della targa
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Nilox lancia monopattini elettrici già pronti per il nuovo obbligo della targa

Nilox presenta la nuova gamma di monopattini elettrici V1, V2 e V3, tutti già predisposti per il contrassegno obbligatorio previsto dal Codice della Strada.

di Davide Forgione
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L'obbligo della targa identificativa per i monopattini elettrici è una realtà dal 16 maggio 2026. Nilox, storico marchio italiano della mobilità urbana, è già un passo avanti: la sua nuova gamma di monopattini elettrici è progettata per rispettare pienamente i nuovi requisiti previsti dal Codice della Strada.

La normativa richiede che la targa sia applicata sul parafango posteriore, in un apposito alloggiamento. Nilox ha risposto puntualmente a questa esigenza, integrando nei modelli V1, V2 e V3 un supporto portatarga nativo, azzerando le difficoltà per gli utenti che vogliono restare in regola senza rinunciare a comfort e design.

La strategia dell'azienda conferma la sua vocazione pionieristica. In passato aveva già anticipato le evoluzioni legislative inserendo indicatori di direzione, ora affronta senza compromessi il tema sicurezza e regolarità. La vera innovazione non è inseguire il cambiamento, ma anticiparlo, spiega Giovanni Testa, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Esprinet. Con la nuova gamma Nilox abbiamo scelto di progettare monopattini già pronti ad accompagnare l'evoluzione della mobilità urbana e delle sue regole, semplificando concretamente la vita agli utenti e permettendo loro di continuare a muoversi senza pensieri, in modo sicuro e conforme.

Nilox V1 è pensato per chi desidera facilità negli spostamenti quotidiani: motore da 350W, batteria da 36V 7.5Ah e autonomia fino a 30 km. Gli pneumatici da 10 pollici, la sospensione anteriore e il doppio freno (elettrico anteriore e disco posteriore), insieme agli indicatori di direzione e al portatarga integrato, assicurano comfort, sicurezza e piena conformità. È disponibile nei colori nero, blu e silver a un prezzo consigliato di 399,95 euro.

Per chi cerca più autonomia e comfort urbano, Nilox V2 offre fino a 40 km di percorrenza grazie alla batteria da 36V 10Ah, pneumatici off-road da 10 pollici, sospensioni anteriori e posteriori e sistema frenante avanzato. Anche questo modello integra il portatarga per la targa obbligatoria. I colori disponibili sono sand e silver, con un prezzo consigliato di 499,95 euro.

Nilox V3 è la scelta premium: telaio in lega di alluminio, sospensioni complete, motore da 350W e batteria da 36V 10Ah per un'autonomia di 40 km. Gli indicatori di direzione sia anteriori che posteriori aumentano ulteriormente la sicurezza. Disponibile in verde e blu, costa 599,95 euro. Tutti i modelli sono immediatamente disponibili sul mercato.


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