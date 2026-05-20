Dyson presenta i must-have estivi: tecnologia portatile per viaggi all'insegna di comfort e stile

L'estate 2026 si prospetta all'insegna della tecnologia compatta e delle performance elevate grazie alla nuova selezione di luggage essentials proposta da Dyson, studiata per accompagnare ogni viaggio con comfort e stile.

Sempre più viaggiatori cercano soluzioni intelligenti e pratiche che garantiscano look impeccabili e relax anche lontano da casa. Dyson risponde a questa esigenza introducendo strumenti innovativi, pensati per adattarsi a ogni destinazione: dal weekend in città al soggiorno ai tropici.

Al centro della collezione spicca il nuovo asciugacapelli Dyson Supersonic Travel, versione compatta del celebre Supersonic. È più leggero di una lattina, facilmente inseribile nel bagaglio a mano e dotato di tecnologia di controllo intelligente del calore che assicura asciugature rapide e precise senza danneggiare i capelli. Il dispositivo si distingue anche per il voltaggio adattabile automaticamente al Paese di utilizzo, garantendo così le migliori performance ovunque si viaggi. Il design leggero, abbinato alla custodia protettiva, lo rende un alleato indispensabile per uno styling impeccabile in qualsiasi destinazione. Il prezzo di listino è di 299,00 €.

A supporto dello styling Dyson propone le nuove formulation in travel size, ideali da portare sempre con sé. La gamma nutriente Dyson Omega si basa sulla miscela Dyson Oli7, arricchita con olio di girasole proveniente da Dyson Farming, per nutrire e rinforzare i capelli. Si affianca la linea Dyson Chitosan, pensata per lo styling, che utilizza chitosano derivato dai funghi ostrica garantendo una tenuta flessibile e naturale. Entrambe le gamme sono disponibili in pratici formati compatti da viaggio: il balsamo spray Dyson Omega e lo spray styling multiuso Dyson Chitosan (30,00 € ciascuno), oltre alla crema pre-styling Dyson Chitosan™ (29,00 €).

Per assicurare freschezza immediata anche durante gli spostamenti, Dyson presenta il nuovo ventilatore portatile HushJet™ Mini Cool Fan. Pesando solo 212 grammi, offre un getto d'aria potente fino a 25 metri al secondo, mantenendo al contempo un profilo acustico estremamente silenzioso grazie all'innovativa tecnologia HushJet. Il prezzo è di 99,00 €.

La filosofia Dyson punta a unire funzionalità, tecnologia avanzata e massima praticità, offrendo quindi soluzioni pensate per un'estate all'insegna del comfort, dello stile e dell'innovazione in viaggio.