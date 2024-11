ACI, FORMULA 1: il GP d’Italia a Monza sino al 2031

L’Automobile Club d’Italia ha recentemente annunciato la firma di un accordo con Formula 1 che garantirà all’Autodromo Nazionale di Monza di continuare ad ospitare il Gran Premio d’Italia di Formula 1 sino al 2031. Questo importante risultato è stato ottenuto dopo una lunga trattativa e rappresenta un traguardo significativo per l’Italia nel panorama automobilistico internazionale.

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando l’impegno e la professionalità dell’Automobile Club d’Italia nel mantenere una tappa fondamentale nel calendario della Formula 1. Sticchi Damiani ha dichiarato: “Siamo orgogliosi, come ACI, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo Nazionale di Monza dopo il 2025. Si tratta di un grande risultato, frutto della determinazione, della serietà e della professionalità messa in campo dall’Automobile Club d’Italia.”

L’Autodromo Nazionale di Monza, secondo circuito più antico al mondo ancor in funzione, ha subito importanti lavori di ammodernamento nel 2024 per migliorare la sua infrastruttura e garantire la sicurezza dei piloti e degli spettatori. Il tracciato è stato completamente rifatto, tre sottopassi sono stati ampliati e uno nuovo è stato creato per separare la mobilità veicolare da quella pedonale.

In merito ai prossimi sviluppi, Sticchi Damiani ha evidenziato la necessità di migliorare ulteriormente i servizi offerti dall’Autodromo Nazionale di Monza per rimanere all’avanguardia: “Con questo obiettivo siamo già al lavoro per mantenere ci all’avanguardia degli standard richiesti dalla Formula 1 moderna”.

L’Autodromo Nazionale Monza non è solo un luogo ricco di storia e tradizione, ma anche un circuito che guarda al futuro con progetti ambiziosi e una costante attenzione alla qualità e all’innovazione. Con il supporto del Governo, della Regione Lombardia e delle istituzioni locali, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 continuerà a attrarre un numero sempre maggiore di appassionati, contribuendo a valorizzare il territorio e l’eccellenza italiana nel mondo dell’automobilismo.