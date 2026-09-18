Adéla, da Bratislava alle classifiche mondiali: la nuova regina del pop conquista tutti

Adéla è il nuovo fenomeno del pop internazionale: con soli ventidue anni, ha già conquistato la vetta delle classifiche mondiali e milioni di ascoltatori, imponendosi come una delle artiste emergenti più dirompenti del momento. Nata a Bratislava e trasferitasi giovanissima tra Vienna, Londra e Los Angeles, Adéla Jergová ha saputo trasformare la sua passione per la musica e per la cultura pop in una carriera travolgente.



La popstar slovacca è attualmente nella top 10 della classifica globale di Spotify con due hit: "Ain't in LA" e "Nicole Kidman". Il successo è tale che persino Nicole Kidman, icona hollywoodiana, ha scelto proprio una canzone di Adéla per inaugurare il suo profilo TikTok dichiarandosi fan. Il brano portabandiera, "Ain't in LA", insieme al video diretto da Fred Gervais e girato a Bratislava, racconta con sincerità e gratitudine il percorso di una giovane donna che, lasciando la Slovacchia, ha inseguito e realizzato un sogno spesso considerato inarrivabile nel suo paese d'origine.



L'album di debutto "PRIMA" non solo ha raggiunto la quarta posizione nella Billboard 200, ma ha anche conquistato la vetta sia della classifica dei vinili più venduti che di quella Billboard Top Album Sales. Un record storico per un'artista emergente nel 2026. Autentica, energica e vulnerabile al tempo stesso, Adéla si rivela con testi intimi e sonorità che mescolano forza e dolcezza, affrontando temi come identità, autonomia e i classici turbamenti dell'esperienza femminile.



"Voglio che questo album suoni esattamente come una ragazza di 22 anni. Ho cercato di esprimere entrambi i lati. Ho mescolato il duro con il morbido, la vulnerabilità con la grinta, i ritmi energici con l'energia femminile. Ho fatto esattamente quello che volevo", racconta la cantante, che ha trovato l'ispirazione per scrivere la hit dopo aver visto una foto di sua madre in giovane età: "Ho scritto questa canzone per lei e per gli altri miliardi di ragazze che probabilmente sono più fighe di me".



Il percorso di Adéla è segnato da sacrificio, disciplina e un'incessante voglia di andare oltre i limiti imposti dalla società. Dopo una rigorosa formazione nella danza classica e una delusione vissuta nel talent "PopStar Academy", l'artista ha saputo rialzarsi reinventando il proprio stile e abbracciando una narrazione personale e provocatoria. Rifiuta di conformarsi agli standard del business musicale, utilizzando la sua "provocazione come arma per prendere il controllo della propria storia".



Il sound di "PRIMA", plasmato dai celebri produttori Dylan Brady e Blake Slatkin, rappresenta la dichiarazione di intenti di Adéla: essere la prima ballerina del pop, proprio come suggerisce il titolo. Il videoclip di "Nicole Kidman", diretto da Hannah Lux Davis, è un omaggio ai personaggi più iconici dell'attrice australiana, unendo cinema e musica in uno stile che conquista pubblico e critica. "Per me, lei è la vera star del Cinema", confessa Adéla.



Nonostante la giovane età, Adéla vanta già partecipazioni ai più prestigiosi festival internazionali, tra cui Lollapalooza e Reading, dove la sua performance è stata una delle più apprezzate. Il suo tour nordamericano, in partenza da settembre, è già sold-out e la sua musica si prepara a conquistare anche le radio italiane.



Adéla non vuole essere solo una popstar: vuole ispirare, provocare e creare uno spazio nuovo nel panorama musicale globale. Come lei stessa dichiara: "Voglio solo incoraggiare la gente a essere se stessa, cazzo - a meno che non siate degli psicopatici". Ed è proprio con questo spirito rivoluzionario che la giovane artista slovacca è pronta a lasciare un segno indelebile nella musica pop moderna.