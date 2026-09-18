Il Grinch torna protagonista con Il Grinch 2: Salvando il Natale, ora disponibile

Il Grinch è pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori con il lancio di Il Grinch 2: Salvando il Natale, la nuova avventura platform in 3D disponibile da oggi su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sviluppato per offrire un'esperienza accessibile a grandi e piccoli, il gioco catapulta i fan di tutte le età nelle atmosfere festose e ironiche del classico personaggio creato da Dr. Seuss.



Nel gioco, i giocatori affronteranno 23 livelli ricchi di spirito natalizio in quattro mondi: Chinonso, Monte Briciolaio, Who Wood e la Grotta del Grinch. La modalità cooperativa locale permette di vivere l'avventura insieme: uno nei panni del Grinch, l'altro in quelli del fedele cane Max. Combinando le abilità uniche dei due personaggi, sarà possibile superare ostacoli, collezionare ornamenti natalizi, risolvere enigmi e scoprire segreti lungo il percorso.



Sono disponibili tre gadget in puro stile Grinch, tra cui pattini a razzo per aumentare la velocità, jetpack per volare sopra gli ostacoli e una macchina per creare palle di neve che congela i nemici.



Robin Flodin, CEO di Outright Games Group, ha dichiarato: Il Grinch 2: Salvando il Natale è arrivato! Siamo davvero entusiasti perché le famiglie potranno finalmente immergersi in questa nuova avventura, esplorando Chinonso e oltre, e provando tutto il divertimento festivo nei panni del Grinch e di Max. Ci auguriamo che il gioco regali alle famiglie tante risate, momenti scherzosi e indimenticabili ricordi natalizi da condividere insieme durante le feste.



Da sempre simbolo delle festività, il Grinch nato dal romanzo illustrato del 1957, si riappropria del periodo natalizio e invita i giocatori a vivere un racconto intramontabile in una veste interattiva. Il Grinch 2: Salvando il Natale punta a diventare un passatempo ideale per tutta la famiglia grazie al suo mix di esplorazione, piattaforme e atmosfera natalizia, arricchito dal tipico spirito birichino del protagonista.