Hamnet di Chloé Zhao: il film evento ispirato a Shakespeare arriva su Sky

Hamnet - Nel nome del figlio, il nuovo film della regista premio Oscar Chloé Zhao arriva in prima visione lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K per tutti gli abbonati Sky.



Con otto candidature agli Oscar, il film è tratto dal romanzo pluripremiato Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O'Farrell, che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Zhao. La produzione è affidata a nomi d'eccezione come Steven Spielberg e Sam Mendes.



Il cast d'alta classe vede Jessie Buckley, vincitrice di Oscar e Golden Globe, nei panni di Agnes, affiancata da Paul Mescal che interpreta William Shakespeare. Completano la squadra Emily Watson (Mary) e Joe Alwyn (Bartholomew).



Ambientato nell'Inghilterra del XVI secolo, il film racconta la storia di Agnes e William Shakespeare alle prese con l'inaspettata perdita del giovane figlio Hamnet, un evento che sconvolge la loro esistenza e li costringe a confrontarsi con la propria sofferenza in modi diversi. Travolti dal dolore e incapaci di elaborare la perdita allo stesso modo, i due intraprendono percorsi emotivi separati che finiranno per trasformare profondamente il loro rapporto e il loro futuro. Da questa esperienza devastante nasce il percorso che porterà alla creazione di Amleto, trasformando una tragedia profondamente personale in un'opera destinata a lasciare un segno indelebile nella cultura mondiale.



La sinossi narra: Inghilterra, 1580. William Shakespeare, insegnante di latino che vive in povertà incontra Agnes, una ragazza dallo spirito libero e, affascinati l'uno dall'altra, iniziano un'appassionata relazione che li porterà al matrimonio e alla nascita di tre figli. Mentre Will persegue una promettente carriera teatrale nella lontana Londra, Agnes da sola si occupa della sfera domestica. Di fronte ad una tragedia che li colpisce, il legame un tempo indissolubile della coppia viene messo a dura prova, ma la loro esperienza condivisa pone le basi per la creazione del più grande capolavoro di Shakespeare, Amleto.



Le interpretazioni intense di Jessie Buckley e Paul Mescal unite alla sensibilità di Chloé Zhao danno vita a un'opera che indaga la complessità dell'amore, la forza del lutto e il potere trasformativo dell'arte. Gli abbonati Sky potranno vedere il film anche in anteprima on demand con Primissime grazie all'iniziativa Sky Extra riservata ai clienti da più di tre anni.