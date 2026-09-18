Grande ritorno dei Perturbazione: in radio il nuovo singolo Quel che non ho più

I Perturbazione tornano sulle scene dopo due anni di silenzio discografico con il nuovo singolo Quel che non ho più, da oggi disponibile in radio e digitale. Il brano, pubblicato per The Saifam Group, è la versione italiana di Only You degli Yazoo, autentico classico synth-pop del 1982, reinterpretato dalla band torinese con una sensibilità personale e un arrangiamento moderno.

Quel che non ho più rappresenta non solo un omaggio a una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta, ma anche un esercizio di stile nel saperla tradurre e ripensare in una chiave nuova, restituendo intensità e nostalgia attraverso la lingua italiana. Il testo esplora la storia di un amore ormai irrecuperabile che si riflette nella potente immagine della finestra: i due ex amanti, divisi da un vetro trasparente ma invalicabile, restano ancora impressi nella memoria l'uno dell'altro, incapaci però di comunicare realmente. Un amore non più corrisposto, ancora desiderato ma ormai impossibile, prende forma nella semplice e potente metafora della finestra. Un dispositivo prospettico che pone i due ex, ciascuno al di là del vetro che li separa, ancora impressi sulla retina l'uno dell'altro, ma ormai incapaci di comunicare.

Il singolo anticipa l'album Risuona, previsto per il 9 ottobre, che vedrà la band cimentarsi in un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Questa operazione, spiegano, è un vero e proprio gioco di specchi tra rispetto della tradizione e necessità di tradimento, indispensabili quando si fa propri testi e musiche altrui per raccontare se stessi. Nell'approccio dei Perturbazione c'è un gioco di specchi che, nell'atto stesso del tradurre, si mantiene in equilibrio tra il rispetto della tradizione e il suo opposto: il tradimento. Un gesto implacabile ma necessario, quando ci si appropria delle parole altrui per farle proprie e, attraverso di esse, raccontare se stessi.

Da oltre vent'anni protagonista della scena indie-rock italiana, il gruppo ha alle spalle una carriera fatta di concerti, progetti multidisciplinari e una costante evoluzione artistica. Nati alle porte di Torino tra i banchi di scuola, i Perturbazione si sono imposti nel 2002 con l'album In circolo, considerato tra i cento migliori dischi italiani secondo Rolling Stone Italia, e sono arrivati al grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2014 con il brano L'Unica. Tra album di culto come Canzoni allo specchio e Musica X, la formazione ha saputo distinguersi anche con originali progetti legati a letteratura, teatro e arti visive.

Il nuovo singolo è già disponibile all'ascolto e il preordine dell'album Risuona è attivo. I fan possono così prepararsi al prossimo capitolo di una delle band più longeve e significative della musica italiana contemporanea.