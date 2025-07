Agatha Christie – Assassinio sul Nilo: svelata la data d’uscita e la Limited Edition

Microids e Microids Studio Lyon hanno svelato l’uscita della loro ultima creazione, un’affascinante rivisitazione di un classico di Agatha Christie, “Assassinio sul Nilo”. Il gioco sarà disponibile il 25 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Questa edizione contemporanea del romanzo poliziesco della celebre autrice introduce elementi nuovi e unici che arricchiranno l’esperienza di gioco per tutti gli appassionati.

Nel gioco saranno presenti due protagonisti: il leggendario Hercule Poirot e un nuovo personaggio, la detective Jane Royce. I giocatori avranno l’opportunità di utilizzare entrambi i personaggi, ciascuno offrendo una prospettiva distinta sull’indagine. La logica affilata di Poirot, combinata con l’intuizione di Royce, dà profondità al gioco, mentre i giocatori incrociano le testimonianze, interrogano i sospetti e mettono insieme ogni indizio per scoprire la verità.

Pur mantenendosi fedele allo spirito del romanzo originale, “Agatha Christie – Assassinio sul Nilo” offre una narrazione innovativa ambientata negli anni Settanta, un’epoca di profonde trasformazioni sociali. Il gioco porta i giocatori in un viaggio da Londra a Maiorca, New York e infine in Egitto. Le indagini conducono infine ad Abu Simbel, dove la collaborazione tra Poirot e Royce si rivela fondamentale per risolvere un caso ricco di misteri e colpi di scena.

La Limited Edition del gioco include il gioco completo, un artbook di 48 pagine intitolato “L’arte di Assassinio sul Nilo”, un elegante segnalibro e la colonna sonora originale in formato digitale. Per gli appassionati di gialli e dei romanzi di Agatha Christie, questa edizione limitata rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’avventura unica e coinvolgente.

Con una mappa mentale che permette di trarre deduzioni e far progredire la storia, un sistema di confronto per smascherare le bugie e profili dei personaggi da completare, ogni dettaglio del gioco è stato studiato per offrire un’esperienza immersiva e avvincente. L’uscita di “Agatha Christie – Assassinio sul Nilo” promette di essere un evento imperdibile per gli amanti del genere.