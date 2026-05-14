I giochi originali METRO 2033 e METRO: Last Light tornano su GOG ottimizzati per PC moderni

I classici METRO 2033 e METRO: Last Light Complete Edition arrivano su GOG, con ottimizzazioni per PC moderni, frame rate migliorato e supporto controller.

I titoli originali METRO 2033 e METRO: Last Light Complete Edition sono finalmente disponibili su GOG, grazie a una nuova partnership che segna un momento importante per i fan della celebre saga post-apocalittica. Questa iniziativa accompagna l'annuncio del nuovo capitolo METRO 2039 e celebra l'anniversario della pubblicazione originale di METRO: Last Light, permettendo alla community di riscoprire le atmosfere delle versioni classiche.

Le nuove versioni su GOG offrono una piena compatibilità con Windows 10 e 11, ottimizzazioni per garantirne la giocabilità su PC moderni e numerosi miglioramenti tecnici, rispondendo alle richieste dei giocatori da tempo desiderosi di poter rigiocare i titoli nella loro forma originaria. Tra le novità più rilevanti, la compatibilità con i controller moderni come Sony DualSense, Xbox Series, Switch Pro e persino Amazon Luna, con mappatura migliorata dei pulsanti e funzionalità wireless.

Il dettaglio degli upgrade include anche l'ampliamento delle risoluzioni supportate, un nuovo limitatore di framerate ad alta risoluzione e la sincronizzazione verticale per un'esperienza grafica fluida e priva di tearing. Le impostazioni di gioco predefinite sono state ottimizzate per offrire prestazioni migliori anche sulle configurazioni più recenti.

Le versioni rimasterizzate, METRO 2033 Redux e METRO: Last Light Redux, rimangono disponibili per chi ricerca una resa tecnica più moderna, ma ora gli appassionati avranno la possibilità di rivivere l'esperienza originale dei giochi che hanno segnato la storia del genere.

METRO 2039 è sviluppato in Ucraina, nel pieno dell'invasione su vasta scala da parte della Russia, e a Malta. 4A Games continua a sostenere in ogni modo possibile il proprio Paese e i membri del team in Ucraina. Se desiderate contribuire, potrete farlo tramite la piattaforma ufficiale di raccolta fondi dell'Ucraina: United24: https://u24.gov.ua/

Con questa iniziativa, la serie METRO rafforza la propria presenza nel panorama videoludico, unendo la nostalgia delle sue origini a una tecnologia aggiornata per una fruizione senza limiti anche sui sistemi di ultima generazione.