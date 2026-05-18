Audi protagonista a FuoriConcorso Como: tra autenticità e avanguardia sportiva

Audi ha fatto il suo debutto a FuoriConcorso Como, prestigiosa manifestazione dedicata all'eccellenza nella cultura automobilistica, offrendo agli appassionati un viaggio unico nell'identità sportiva del marchio.

L'evento, tenutosi il 16 e 17 maggio sulle rive del Lario, ha visto la casa dei quattro anelli presentare ben 11 vetture, vere protagoniste delle competizioni internazionali e simboli dell'evoluzione tecnologica Audi. Dalle leggendarie auto del Gruppo B alle regine di Le Mans e della Formula 1 fino alla nuova Audi RS 5, ogni modello ha raccontato una tappa fondamentale della crescita in termini di prestazioni, efficienza e controllo.

La presenza a FuoriConcorso Como sottolinea la coerenza della strategia Audi, già emersa durante la Milano Design Week, nel portare avanti un dialogo innovativo tra design, tecnologia ed emozione. Il percorso narrativo ora si è spostato dalla creatività del design milanese a un contesto ricco di storia e passione sportiva.

Ospiti speciali dell'evento sono stati Capello, Kristensen e McNish, leggende del motorsport che hanno contribuito in prima persona ai grandi successi Audi nelle competizioni. Un viaggio nell'identità sportiva del Brand con le leggende del Motorsport Audi Capello, Kristensen e McNish ha permesso ai visitatori di immergersi in un passato glorioso e di conoscere le tecnologie che anticipano il futuro della produzione di serie.

La partecipazione di Audi a FuoriConcorso Como rappresenta un segnale forte di come il marchio continui a testare e perfezionare soluzioni avanguardistiche nelle massime competizioni, per portare innovazione e performance direttamente sulle strade di tutti i giorni.